教宗良十四世肺腺癌手術後首發聲 籲信徒「繼續為我祈禱」

綜合外媒報道，良十四世在給參與紀念教宗方濟各（Pope Francis）《愛的喜樂》（Amoris laetitia）發表10周年研討會的天主教徒的聲明中表示，「正如各位所知道的，這幾天我無法與你們同在。」他也感謝大家的祈禱與共同努力，「你們分享經驗、用心聆聽，確實是送給整個教會的一份禮物。我呼籲你們為我祈禱，就如同我也為你們祈禱。」

根據醫療團隊說明，良十四世日前在羅馬接受約90分鐘的手術，醫生切除其左肺下葉，並在手術過程中確診他罹患肺腺癌，這是常見的肺癌類型。教宗此前曾透露，肺部發現的「增生」是在早期階段被察覺。

原定11月訪問南美洲

主診醫生表示，教宗目前的康復進度「符合預期」，教廷發言人也指出，良十四世已在醫院特別安排的房間內，與其他神父共同主持彌撒。良十四世目前已取消直至10月20日的所有公開行程，但他原定下個月展開南美洲訪問，是否如期出訪仍有待觀察。

報道指出，良十四世並非吸煙人士，平時也注重健康生活，但其直系家族有癌症病史。他的哥哥Louis Prevost目前也正在接受癌症治療，父母於1990年代因癌症相關疾病去世。

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