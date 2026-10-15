俄烏戰爭｜羅馬尼亞再有貨船甲板突起火　8名船員失蹤

繼保加利亞日前發生貨船被襲後，羅馬尼亞在周四（15日）凌晨又有貨船甲板起火，船上有8名船員失蹤，令人懷疑與近期疑似俄羅斯襲擊有關。而羅馬尼亞國防部指，軍用雷達沒探測到有無人機飛向貨船。

起火的貨輪「Wine Trader」懸掛聖馬力諾國旗，從北非的突尼西亞運送化學品到羅馬尼亞。貨船在距離港口蘇利納13海浬位置的甲板突然起火，羅馬尼亞國防部就指，軍用雷達沒有探測到有無人機飛向貨船。不過在今日凌晨，羅馬尼亞探測到空中有一群目標在烏克蘭的蛇島上空出現，在凌晨1時34分，其中一架進入羅馬尼亞領空，在蘇利納東南的上空於雷達上消失。船上當時有12名船員，救援人員已救出其中4人，並有8人失蹤。