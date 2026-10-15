國際分析｜特朗普為保中期選舉 強推俄烏「能源停火」一石三鳥恐落空

美國政府日前宣布放鬆對俄羅斯柴油出口制裁，其後續影響仍在發酵。美國跨黨派參議員聯署致信總統特朗普，要求撤銷相關決定。同日，俄方稱美方此前宣布的俄烏「能源停火」並無進展。分析人士指，特朗普政府試圖通過「鬆綁」俄柴油出口，在美國中期選舉前壓低國內柴油價格。但受俄柴油供給規模所限，該政策收效存疑，反而招致兩黨議員批評並令俄烏歐三方博弈更加複雜化。特朗普想要緩解選舉壓力、推動俄烏「能源停火」甚至重啟談判的三重目標，恐難以實現。

「鬆綁」俄油效果成疑 目前距離中期選舉僅約3周，美國國內柴油價格仍處高位。特朗普政府日前宣布放鬆對俄柴油貿易制裁，旨在借助俄羅斯來增加柴油供應平抑油價，並向選民證明其有能力解決民生問題。但輿論普遍質疑成效，一方面是俄方短期內新增柴油供應規模不大，俄方此前同意最早於10月對外供應30萬噸柴油，折合約200萬桶，僅略高於美國目前150萬桶的單日柴油出口量。相比起全球成品油貿易規模，這一增量難以緩解全球供應短缺。另一方面，俄方兌現能力存在變數。俄煉油設施和物流樞紐是烏方近期的重點打擊目標，若烏方襲擊持續，俄方未必能增加柴油供應。

美國《大西洋》月刊文章認為，俄羅斯目前柴油出口能力有限，對價格的影響微乎其微，特朗普此時才推出「壓低油價」的拉票噱頭為時已晚，很難左右中期選舉結果。 共和黨內部陷分裂 對特朗普更為不利的是，共和黨內部圍繞放鬆對俄制裁的批評持續升溫。6名共和黨參議員和6名民主黨參議員聯名致信特朗普，稱此舉是「給對手的饋贈，對盟友的背叛」，要求撤銷。而在此之前，已有兩名共和黨眾議員表示將提出一項跨黨派法案，阻止特朗普政府「鬆綁」對俄制裁。路透社指這些行動表明，「共和黨內部幾乎一致支持特朗普外交政策」的局面，已被打破。

特朗普12日表示，他認為俄羅斯和烏克蘭都同意他提出的「能源停火」，但細節欠奉。有美方官員透露，其內容包括俄烏停止襲擊對方煉油設施，若能實現，停火範圍將擴大至發電廠和電網。但俄烏此後均未證實達成「能源停火」，烏總統澤連斯基更稱，俄軍仍持續攻擊烏克蘭能源基建。

「能源停火」一廂情願 事實上，就算俄烏口頭上不反對特朗普的「能源停火」提議，要實施仍有不小難度。首先是「能源停火」難以平衡俄烏利益訴求。烏克蘭目前僅有一座煉油設施，「以煉油廠換煉油廠」的對等停火方案對烏方不利。烏能源供給主要依靠電力，若把停火範圍擴大至電力設施，俄羅斯接受的可能性也不大，雙方訴求難以兼顧。 另一方面，監督機制缺失或致停火難有成效。烏克蘭《基輔郵報》文章指，今次並非特朗普首次提到「能源停火」。美方去年3月曾宣布俄烏在能源領域停火30日，但因缺乏監督機制，且雙方對具體安排的理解有分歧，停火很快便破裂。

俄方佔優勢 重啟談判意願不高 特朗普日前向傳媒表示，俄烏雙方必須坐下談判，結束這場「荒唐的戰爭」，「我們會促成他們達成協議」。他並稱，俄總統普京比澤連斯基更希望達成協議。但分析人士並不看好俄烏近期展開實質性談判的前景，原因之一是，隨著美方放鬆對俄制裁並向烏方施壓，俄方在博弈中佔據相對主動位置，缺乏重啟談判的動力。俄方目前既可借柴油出口「鬆綁」，加強與美國的利益關係，並打開制裁缺口，又可分化美歐及美烏關係，還能賺取美元外匯支持對烏軍事行動，這些因素均會降低俄方的談判意願。

歐洲力撐 烏軍短期難讓步 歐洲對特朗普政府單方面對俄妥協表示擔憂，或進一步加大對俄施壓、加碼援烏。歐盟日前通過對俄的大規模制裁名單，新增制裁對象近1,600名個人及實體，重點瞄準俄軍工產業中游供應商。歐盟峰會今明兩天在比利時布魯塞爾舉行，事前有報道指歐盟領導人擬在會上推動針對俄能源行業的新一輪制裁。歐洲的態度為烏克蘭繼續採取強硬對俄立場提供了支撐，目前歐洲向烏方提供大量經濟援助、情報支持和武器彈藥，預料烏方會繼續對俄開展軍事行動，並且很大機會維持對俄煉油設施的打擊。

領土及安保問題 俄烏未見妥協空間 美國對俄柴油制裁「鬆綁」，令俄烏衝突各方心態更為微妙，但此戰術性舉措對俄烏衝突的長期影響有限，因雙方和談及政治解決衝突的核心障礙，仍是領土及安全保障這兩點，雙方在這兩大問題未見有妥協空間，加上戰況膠著，俄烏衝突在短期內，恐難以由政治解決。