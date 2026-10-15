日本東京區政府追數信太有創意　居民誤以為惡作劇

日本東京都的一個地區，為了催促居民繳付過期的國民健康保險金，特別設計一些特色信封吸引注意以及著收件人盡快拆開。然而創意過度，令居民都不知道是政府的信件，以為是惡作劇。

日本媒體報道，東京文京區政府向地區居民發送的催收國民健康保險金信件，信封的封面及封底充滿創意，包括「開封」、「打開它！」以及表情符號，甚至影片彈幕等的設計，其中一封更是有15隻眼在封底，用意不明。這些創意十足的信封，在網上引起討論。文京區的健保部門表示：「我們發送這些通知，是為了幫助居民在被扣押資產前，注意到任何逾期付款或其他問題。我們一直在努力確保收件人注意到這些通知，以免因忽略通知而導致資產被扣押或被收取逾期費用。」