日本東京區政府追數信太有創意　居民誤以為惡作劇

日本東京都的一個地區，為了催促居民繳付過期的國民健康保險金，特別設計一些特色信封吸引注意以及著收件人盡快拆開。然而創意過度，令居民都不知道是政府的信件，以為是惡作劇。
日本媒體報道，東京文京區政府向地區居民發送的催收國民健康保險金信件，信封的封面及封底充滿創意，包括「開封」、「打開它！」以及表情符號，甚至影片彈幕等的設計，其中一封更是有15隻眼在封底，用意不明。這些創意十足的信封，在網上引起討論。文京區的健保部門表示：「我們發送這些通知，是為了幫助居民在被扣押資產前，注意到任何逾期付款或其他問題。我們一直在努力確保收件人注意到這些通知，以免因忽略通知而導致資產被扣押或被收取逾期費用。」
文京區在2019年就開始採用這種信封，一位文京區的居民指：「我都不相信這是政府發的。我覺得這是個惡作劇。太可疑了。只需要『重要』兩個字就足以說明問題。」不過也有居民覺得：「我認為不嘗試就很難知道甚麼方法更有效，所以嘗試一些與我們以前做過的不同的方法，可能是個好主意。」
雖然不是所有人都喜歡這種創意，但事實是收到效果。文京區表示，在採用這種信封前，交納國民健保的比率是88%，而在上一個年度，升至96%。對於信封的爭議，文京區表示：「我們了解到，要提高年輕人繳交費用的比率是一項挑戰。因此我們從影片串流平台的討論方式以及動畫，還有其他方法提取靈感。然而，我們也收到很多批評，認為這種設計『不恰當』且『令人毛骨悚然』。作為政府機關，我們對此深感遺憾，因為我們沒有充分考慮到老年人和特殊人群的需求。」地區政府又表示，今後會收集居民的意見，認真地考慮各方的感受。
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