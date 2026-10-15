山火霧霾｜印尼天空變橙色 新加坡空氣清新機售價飆近10倍 當局派N95口罩

印尼每年都發生山火，產生的煙霧飄至鄰國造成空氣污染。新加坡近日霧霾情況嚴重，空氣污染程度達危害健康水平，甚至超越了印度成空氣最差地區。民眾紛紛搶購空氣清新機，因貨源供應短缺，網上平台轉售價被炒貴約3倍，甚至較正常售價飆近10倍。因應空氣污染嚴重，當局亦向民眾發放N95口罩，市民可憑身份證領取一包兩個口罩。
印尼山火霧霾｜小米空氣清新機數分鐘加價近400元
根據新加坡CNA報道，一名消費者於網上見到一部標價240新加坡元(約1,470港元)的小米空氣清新機，但聯絡賣方後，數分鐘後價格已調高至300新加坡元(約1,836港元)，加幅達25%，貴了約360元。賣方聲稱因為存貨有限，才臨時加價。
印尼山火霧霾｜新加坡空氣污染指數一度破今年紀錄
因持續吹東南風，印尼山火霧霾繼續飄向新加坡。新加坡周四(15日)早上雖下了一場雨，但截止下午5時，全國的24小時空氣污染指數(PSI)仍維持在不健康水平，介乎122分至188分；中部、西部、東部和南部地區的一小時PM2.5懸浮顆粒濃度也持續處於高水平。西部地區的24小時PSI自周三晚上9時起處於「非常不健康」水平，周四一度升至212分創了新加坡今年新高，至周四下午3時才回落至不健康水平。
至於鄰國馬來西亞，衛生部監測數據顯示，上呼吸道感染病例從一個星期前的2,644宗激增至7,065宗，增幅達1.6倍，主要與空氣污染惡化有關。
印尼山火霧霾｜印尼擬撒布1.5噸乾冰減霧霾
印尼已調派近1.7萬人撲滅中加里曼丹省和南蘇門答臘省的山林和土地火災。中加里曼丹省部分地區空氣污染指數已達到非常不健康至危險水平，南加里曼丹、南蘇門答臘和佔碑部分地區也出現相同情況。印尼政府計劃於周四在巨港上空測試撒布1.5噸乾冰，以舒緩霧霾情況。
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