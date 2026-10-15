山火霧霾｜印尼天空變橙色 新加坡空氣清新機售價飆近10倍 當局派N95口罩

印尼每年都發生山火，產生的煙霧飄至鄰國造成空氣污染。新加坡近日霧霾情況嚴重，空氣污染程度達危害健康水平，甚至超越了印度成空氣最差地區。民眾紛紛搶購空氣清新機，因貨源供應短缺，網上平台轉售價被炒貴約3倍，甚至較正常售價飆近10倍。因應空氣污染嚴重，當局亦向民眾發放N95口罩，市民可憑身份證領取一包兩個口罩。

印尼山火霧霾｜小米空氣清新機數分鐘加價近400元

根據新加坡CNA報道，一名消費者於網上見到一部標價240新加坡元(約1,470港元)的小米空氣清新機，但聯絡賣方後，數分鐘後價格已調高至300新加坡元(約1,836港元)，加幅達25%，貴了約360元。賣方聲稱因為存貨有限，才臨時加價。