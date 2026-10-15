中國夫婦利用日本酒店wifi　發送48萬件欺詐電郵被捕

日本警察在神戶市內，拘捕一對中國人夫婦，涉嫌透過酒店的Wi-Fi，冒充信用卡公司發送48萬件詐騙電郵。而女子更涉嫌利用他人信用卡購買約47萬日圓商品。
被捕分別是39歲中國籍男子葉加鋒以及其太太，同為39歲的申琪。警察指出，葉加鋒在去年5月15日，與其他人冒充客人進入神戶市一間酒店，並在房內埋藏電腦，再透過遙距控制，利用酒店的Wi-Fi網絡，協助發送冒充信用卡公司的電郵。警察其後在有關電腦上，發現儲存了大約240萬個電郵地址，並發出約48萬件的詐騙電郵。葉男以涉嫌妨礙酒店業務被拘捕。
警察又指出，申琪因為在今年1月1日，在神戶市的一個商業中心內，以他人的信用卡購買包括一件羽絨的服裝，合共價值約47萬日圓。
ホテル客室にパソコン隠し大量メール送信か 中国籍夫婦を逮捕・起訴 https://t.co/ZSWbxYIu1q #nhk_video https://t.co/SHC1XJrVvW— NHK大阪ニュース (@nhk_bknews) October 15, 2026
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