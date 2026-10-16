俄烏戰爭｜俄無人機基地面積達126座足球場 衛星圖片顯示6周內迅速擴建

外媒披露，俄羅斯在西南部羅斯托夫州（Rostov Region）一個新型噴射動力式無人機基地，短短6周迅速擴建成大型設施，佔地約0.9平方公里，相當於126座足球場。專家估計，俄羅斯或加強以無人機攻擊烏克蘭。

《路透社》分析商業衛星圖片及國防專家評估發現，基地在8月31日仍接近是一片空地，翌日開始施工，截至10月15日，現場已出現多個發射平台及相關設施。基地距離俄羅斯米列羅沃空軍基地（Millerovo Air Base）約3.5公里，分析認為，周邊防空系統可能為新設施提供保護，使烏克蘭更難直接發動攻擊。