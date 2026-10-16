俄烏戰爭｜俄無人機基地面積達126座足球場 衛星圖片顯示6周內迅速擴建

外媒披露，俄羅斯在西南部羅斯托夫州（Rostov Region）一個新型噴射動力式無人機基地，短短6周迅速擴建成大型設施，佔地約0.9平方公里，相當於126座足球場。專家估計，俄羅斯或加強以無人機攻擊烏克蘭。
《路透社》分析商業衛星圖片及國防專家評估發現，基地在8月31日仍接近是一片空地，翌日開始施工，截至10月15日，現場已出現多個發射平台及相關設施。基地距離俄羅斯米列羅沃空軍基地（Millerovo Air Base）約3.5公里，分析認為，周邊防空系統可能為新設施提供保護，使烏克蘭更難直接發動攻擊。
設8個發射平台 部份安裝發射軌道
私人情報公司DroneSec創辦人兼行政總裁Mike Monnik表示，從衛星圖片判斷，這座基地可能用於發射俄羅斯最新型的「天竺葵-4」（Geran-4）及「天竺葵-5」（Geran-5）噴射動力無人機，基地西側可見8個發射平台，其中部分已安裝發射軌道。
英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）計劃主任Rob Jordan表示，影像中的混凝土平台及可能用於起飛的軌道，與俄羅斯天竺葵系列無人機的發射設施相符。他指出，反映俄羅斯正投入更多資源發展遠程打擊能力。Monnik評估，新基地可能具備一天發射100架甚至更多噴射動力無人機的能力，他警告，大規模無人機攻擊能力若快速部署，將威脅北約國家。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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