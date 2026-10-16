美國小型飛機空難釀6死 「機翼結冰」成墮機關鍵（AP）

美國威斯康星州戴洛納鎮（Dellona）最近發生空難，一架單引擎小型飛機在穿越雷雨區時於樹林墜毀，機上5名成年人和1名兒童全數罹難，國家運輸安全委員會（NTSB）證實，意外前機師曾通報「機翼結冰」狀況，之後飛行高度急速下降並墜毀。 《美聯社》報道，悲劇發生在10月13日晚上，這架6人座Piper PA-46 Malibu小型飛機原定由基諾沙（Kenosha）飛往梅諾莫尼（Menomonie），途經觀光勝地威斯康星德爾斯（Wisconsin Dells）時，在該地以西約10英里處遇上雷雨。 遇上雷雨後失控急速下降

當時飛行高度為2.4萬英尺，機師回報機翼結冰的狀況，儘管已經獲准下降，該飛機仍失控急速下降，一度高達每分鐘4000英尺，空速更達時速340英里。最終涉事飛機一度失蹤，並墜毀在鏡湖州立公園（Mirror Lake State Park）。