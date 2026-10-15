疑遭18萬元毒債牽連 一家六口遭汽油彈襲擊4死2命危 包括小童

愛爾蘭沃特福德市(Waterford)發生震驚全國的致命縱火案，一個六口家庭遭人以汽油彈襲擊住所，造成夫婦及兩名年幼兒子死亡，另外兩名子女重傷留醫。死者家屬透露，事件疑與一筆約2萬歐元(約18萬港元)的「毒品債務」有關。
事發於周二凌晨，位於沃特福德市中心約3公里外的Birchwood住宅區一間房屋突然起火。30多歲的Kim English、50多歲丈夫Philip English，以及兩名兒子、12歲的Callum和9歲的Jayden在大火中喪生。至於14歲女兒Nadia及6歲兒子Elliot則情況危殆。
警方懷疑有黑幫主使
當地警方指，案件疑由與當地一個大型有組織犯罪集團有關的三兄弟策劃。警方相信死者Philip English本身並無涉案，但疑因與一名欠下約2萬歐元毒品債務的男子有聯繫而遭牽連。據報一家人近年不斷遭滋擾，車輛曾遭縱火，Philip更曾於案發前約10日與警方接觸。
消息人士稱，遇害一家屬於「完全無辜的人」，指死者一家並非襲擊目標本身，而是因認識欠債人士而遭牽連。據家屬朋友透露，English一家近年一直受到滋擾，夫婦一度希望搬離住所。家屬透露，在今次襲擊發生前約三周，家中一輛汽車曾遭人投擲汽油彈，當時無人受傷。至於欠債者與死者一家的關係，以及一家人多年來遭滋擾的原因，至今仍未明朗。
據悉，被指欠債的人目前已經躲藏。警方近日在沃特福德多處地點展開搜查，檢走多輛汽車、手機及其他電子設備，並調查一名女子是否曾接載施襲者前往案發現場。
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