疑遭18萬元毒債牽連 一家六口遭汽油彈襲擊4死2命危 包括小童

愛爾蘭沃特福德市(Waterford)發生震驚全國的致命縱火案，一個六口家庭遭人以汽油彈襲擊住所，造成夫婦及兩名年幼兒子死亡，另外兩名子女重傷留醫。死者家屬透露，事件疑與一筆約2萬歐元(約18萬港元)的「毒品債務」有關。

事發於周二凌晨，位於沃特福德市中心約3公里外的Birchwood住宅區一間房屋突然起火。30多歲的Kim English、50多歲丈夫Philip English，以及兩名兒子、12歲的Callum和9歲的Jayden在大火中喪生。至於14歲女兒Nadia及6歲兒子Elliot則情況危殆。

警方懷疑有黑幫主使