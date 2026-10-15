美伊戰爭｜特朗普首認擊殺伊朗高層「過火」 或動用「炸彈之母」轟地下核設施

美伊戰爭持續，美國總統特朗普周三(14日)首次承認美國接連擊殺伊朗高層，可能「做得有點過火」、「很抱歉」，聲稱伊朗曾要求他承諾不再以領導人為攻擊目標，他已答應，但現在沒人想當伊朗總統，美國不知道該與誰談判。另據報，美軍可能動用威力強大的「炸彈之母」攻擊伊朗地下核設施。 特朗普在亞利桑那州造勢集會上宣稱美國對伊朗的軍事行動相當成功，「他們已一無所有，沒有軍隊，沒有海軍、空軍，沒有雷達、防空系統，他們的領導人也不見了」，但「這就是問題之一」。

稱「沒有人想當伊朗總統」 特朗普指，伊朗的「第一梯隊領導人已經不在。他們又選了第二梯隊，但第二梯隊也消失了。他們又選了第三梯隊，其中一半已不在」，德黑蘭曾要求他承諾不再消滅伊朗領導人，「我也做到了，我向他們承諾過」。他續指，美伊展開對話，「但沒人想當伊朗總統，所以我可能確實做得有點過火了，很抱歉，因為已不知道我們到底在跟誰打交道了，但這一切很快就會結束」。 以色列傳媒報道，近日德黑蘭局勢緊張，官員說，「氛圍讓人感覺到(美軍)會在短期內再發動攻擊」。CNN報道，雖然特朗普宣布，不會在11月中期選舉前對伊朗有軍事行動，但多名顧問私下表示，不清楚這是否最終決定。

「炸彈之母」能否摧毀伊朗地下核設施存疑 消息指，特朗普已下令軍方擬定針對伊朗目標的額外打擊計劃，包括攻擊「大量能源基建」，並可能動用俗稱「炸彈之母」(Mother Of All Bombs，MOAB)的GBU-43/B大型空爆炸彈來攻擊伊朗疑存放核設備的Pickaxe Mountain。MOAB是美軍威力最大的非核炸彈。 消息指，這輪攻擊後，美軍將從中央司令部責任區撤離，這暗示美軍可能先攻擊，再宣布勝利，然後迅速撤兵。但儘管以GPS導引的MOAB能摧毀相當於9個城市的範圍，但它恐難以穿透經層層花崗岩加固的Pickaxe Mountain，摧毀地下核設施。若動用MOAB，將對命中區域造成毀滅性破壞，但影響僅限於地表。知情者指，MOAB是具有強烈心理威懾效果的巨型武器，除此之外的用途有限。這邊廂，伊朗高層告訴路透社，德黑蘭正採取新戰術，以鎖定通過霍爾木茲海峽的船隻，藉此維持高油價並影響美國中期選舉。