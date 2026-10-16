胡德堡槍擊案｜特朗普：不會網上直播處決

美國國防部早前指將直播處決2009年德州胡德堡(Fort Hood)軍事基地槍擊案中主犯哈辛(Nidal Hasan) 的過程，引發爭議。美國總統特朗普周四(15日)表示，不會網上直播槍決的過程。
哈辛的槍決訂於12月3日執行。特朗普15日在旗下社交平台Truth Social發文表示，直播處決或者可以發揮強大威懾作用，但許多善良的人不願通過直播或其他任何影像設備觀看槍決過程，並指，哈辛將按計劃被槍決，過程不會直播；至於槍擊案的受害者家屬可以選擇到場觀看行刑。
72名退役將領質疑直播處決變「嘉年華會」
槍擊案在2009年11月發生，擔任美國陸軍心理醫生的哈辛，在德州胡德堡軍事基地持槍掃射，造成13人死亡，超過30人受傷，並於2013年8月被判死刑。國防部早前表示，計劃直播槍決過程，特朗普於9日親口證實，直播是由自己批准，隨即引發跨黨派強烈反對。副總統萬斯亦明確表示如果最終真的進行直播，自己並不會觀看。一個由72名美國退役將領、海軍上將及其他高階軍官組成的團體，亦發表公開信，呼籲特朗普政府取消直播處刑的計畫，質疑將「莊嚴且嚴肅的刑罰」變為「供窺視者與旁觀者取樂的嘉年華會」。
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