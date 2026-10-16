扎卡里亞回應律師資格遭質疑　稱資格試結果並不重要

剛於本周履新的美國白宮新聞秘書扎卡里亞(Katie Zacharia)的律師資歷持續受到議論。當地傳媒翻查各州紀錄，均未發現其註冊資格，她聲稱在搬到中國時取得資格。面對傳媒追問，扎卡里亞周四(15日)表示，她在中國不需要律師執業資格，因此她的律師資格試結果「並不重要」。

扎卡里亞在職業社交平台LinkedIn登錄資料顯示，她擁有佩珀代因大學(Pepperdine University)法學學位，2011年至2013年曾任職於北京中倫律師事務所國際業務團隊，其後亦曾擔任保守派非牟利組織的總法律顧問。獨立記者Judd Legum隨後披露，長年與家人住在加州的扎卡里亞，並沒有在加州通過律師考試。扎卡里亞13日被問到在哪一州通過律師資格考試時，回應是在旅居中國的期間考取資格。不過有專家指出，中國法律並不允許非公民在中國法庭執業；此外，在美國，法律系畢業生必須先獲州律師公會接納，才能在美國合法執業。