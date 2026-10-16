阿聯酋「王妃」吸毒昏迷倫敦街頭　同行3歲童遊蕩馬路(有片)

阿聯酋王室近日爆出嚴重醜聞。32歲王室成員Mahrah Al Nahyan，今年6月被揭發因吸食可卡因後昏迷於英國倫敦街頭，更放任同行的3歲幼童在繁忙馬路上獨自遊蕩，幸有熱心途人及時發現並報警。案件近日於英國倫敦法院審理，被告承認疏忽照顧兒童，被判處2年社會矯正令及罰款。

綜合報道，事發於今年6月13日下午1時50分，Mahrah被途人發現赤腳癱坐在路邊欄杆旁，附近有一名昏迷男子，還有一名3歲男童赤著腳，獨自在繁忙的道路旁玩滑板車，情況相當危險，途人見狀隨即上前照顧並報警。Mahrah約30分鐘後恢復意識，警方隨後在其隨身袋中發現吸毒用具，但並未查獲毒品。不過，調查發現她在事發前幾天曾吸食可卡因，事後到治療中心接受戒毒治療。