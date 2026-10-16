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出版：2026-Oct-16 11:33
更新：2026-Oct-16 11:33

阿聯酋「王妃」吸毒昏迷倫敦街頭　同行3歲童遊蕩馬路(有片)

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阿聯酋「王妃」吸毒昏迷倫敦街頭，同行3歲童遊蕩馬路。(X)

阿聯酋「王妃」吸毒昏迷倫敦街頭，同行3歲童遊蕩馬路。(X)

阿聯酋王室近日爆出嚴重醜聞。32歲王室成員Mahrah Al Nahyan，今年6月被揭發因吸食可卡因後昏迷於英國倫敦街頭，更放任同行的3歲幼童在繁忙馬路上獨自遊蕩，幸有熱心途人及時發現並報警。案件近日於英國倫敦法院審理，被告承認疏忽照顧兒童，被判處2年社會矯正令及罰款。

綜合報道，事發於今年6月13日下午1時50分，Mahrah被途人發現赤腳癱坐在路邊欄杆旁，附近有一名昏迷男子，還有一名3歲男童赤著腳，獨自在繁忙的道路旁玩滑板車，情況相當危險，途人見狀隨即上前照顧並報警。Mahrah約30分鐘後恢復意識，警方隨後在其隨身袋中發現吸毒用具，但並未查獲毒品。不過，調查發現她在事發前幾天曾吸食可卡因，事後到治療中心接受戒毒治療。

Mahrah被途人發現赤腳癱坐在路邊欄杆旁，附近有一名昏迷男子。(X) 懷疑屬於Mahrah的財物。(X)

中東王室媳婦承認疏忽照顧兒童

案件周二(13日)於倫敦南華克刑事法院(Southwark Crown Court)審理，Mahrah承認一項疏忽照顧兒童罪，其辯護律師表示，她已深刻悔悟，並決心克服毒癮，強調「她知道自己當天犯下嚴重錯誤」，法庭最終判處Mahrah 2年社區矯正令，須接受復健治療，另處5,000英鎊罰款，以及支付1,000英鎊訴訟費用。法庭未有透露該3歲男童與Mahrah的關係。

報道提到，Mahrah透過婚姻成為阿布扎比統治家族「Al Nahyan」的一員，該家族也是阿聯總統穆罕默德(Mohamed bin Zayed Al Nahyan)所屬的王室，估計坐擁超過2,500億英鎊財富，Mahrah每月可領取8,000英鎊生活津貼。

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