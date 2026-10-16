網紅遊泰國堅持直播「無拍到你們」　遭連環打面叉頸(有片)

南韓一名男網紅在本月初前往泰國旅遊，在曼谷進行直播期間，一名雙排車(篤篤車)司機懷疑不滿自己被拍攝到而要求他停止拍攝，男網紅則堅持鏡頭「無拍到你們」而拒絕要求，終當場被對方連環用拳打面。

網上一段長約3分27秒的影片顯示，南韓網紅「TAEMIN1998」在街頭拍攝，有司機認為鏡頭正在拍攝自己，不斷要求他停止拍攝並離開，「TAEMIN1998」解釋，鏡頭是拍攝自己，並非刻意拍攝司機。雙方隨後越吵越激烈，突然有物體或手部碰到「TAEMIN1998」臉部，「TAEMIN1998」隨即質問對方為何襲擊他，他隨後拍攝該司機的篤篤車車牌，並揚言要報警，其後有人觸碰他的面部，「TAEMIN1998」立即撥開對方的手，直播畫面突然劇烈晃動，「TAEMIN1998」面部似乎受到多次拳擊，及後更被人叉頸；他事後表示自己被打了數次。不過，「TAEMIN1998」沒有釋出完整影片，無法完整看到各人的互動過程。