網紅遊泰國堅持直播「無拍到你們」　遭連環打面叉頸(有片)

南韓一名男網紅在本月初前往泰國旅遊，在曼谷進行直播期間，一名雙排車(篤篤車)司機懷疑不滿自己被拍攝到而要求他停止拍攝，男網紅則堅持鏡頭「無拍到你們」而拒絕要求，終當場被對方連環用拳打面。
網上一段長約3分27秒的影片顯示，南韓網紅「TAEMIN1998」在街頭拍攝，有司機認為鏡頭正在拍攝自己，不斷要求他停止拍攝並離開，「TAEMIN1998」解釋，鏡頭是拍攝自己，並非刻意拍攝司機。雙方隨後越吵越激烈，突然有物體或手部碰到「TAEMIN1998」臉部，「TAEMIN1998」隨即質問對方為何襲擊他，他隨後拍攝該司機的篤篤車車牌，並揚言要報警，其後有人觸碰他的面部，「TAEMIN1998」立即撥開對方的手，直播畫面突然劇烈晃動，「TAEMIN1998」面部似乎受到多次拳擊，及後更被人叉頸；他事後表示自己被打了數次。不過，「TAEMIN1998」沒有釋出完整影片，無法完整看到各人的互動過程。
事件引發網民討論旅遊直播界線
事件曝光後在Reddit等社群引發兩派討論，有網民認為，既然司機已明確表示不想被拍攝，網紅應該停止拍攝或爭辯；也有人指出，即使不滿遭到拍攝，也不能因此以暴力解決問題。事件隨後延至「旅遊直播界線」的討論。部分網民批評直播主把當地居民當成直播素材，認為旅客在國外拍攝時仍應尊重當地人的意願；另一派則強調，即使直播主處理方式不妥，也不代表動手攻擊可以被合理化。暫時未知「TAEMIN1998」事後有否向警方報案，警方亦沒有公布相關消息，因此網傳「涉事男子已遭警方罰款」的說法未獲證實。
Kick streamer Taemin1998 gets assaulted by a Thai tuk-tuk driver who thinks he’s being filmed 💀🇹🇭 Gets hit with a newspaper before being punched four times in the face 😭 https://t.co/qUYzX9DHiK— TheClipZone (@theclipzne) October 3, 2026