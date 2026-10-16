俄烏戰爭｜澤連斯基稱被特朗普「背叛」　烏克蘭恢復攻擊俄煉油廠

烏克蘭總統澤連斯基表示，美國總統特朗普宣布與俄羅斯達成燃料供應協議後，讓他感到被背叛，並批評華府在俄烏戰爭中的立場。由於烏克蘭持續以無人機攻擊俄羅斯煉油廠及能源設施，美方要求基輔停止相關行動，並將煉油廠攻擊與國際柴油價格上升連結，使美烏關係再添變數。

澤連斯基接受英國主持人Piers Morgan專訪時，被問及是否感到遭特朗普政府背叛，他回答「是」，並表示：「很遺憾，我們正在失去一個強大的夥伴。」他指出，烏克蘭正為國家、人民與家園而戰，因此當特朗普選擇站在其中一方時，令他感到痛苦。他強調，如果美國處於調停者的位置，就應該維持中立，而不是站在錯誤的一方。