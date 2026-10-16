俄烏戰爭｜澤連斯基稱被特朗普「背叛」　烏克蘭恢復攻擊俄煉油廠

烏克蘭總統澤連斯基表示，美國總統特朗普宣布與俄羅斯達成燃料供應協議後，讓他感到被背叛，並批評華府在俄烏戰爭中的立場。由於烏克蘭持續以無人機攻擊俄羅斯煉油廠及能源設施，美方要求基輔停止相關行動，並將煉油廠攻擊與國際柴油價格上升連結，使美烏關係再添變數。
澤連斯基接受英國主持人Piers Morgan專訪時，被問及是否感到遭特朗普政府背叛，他回答「是」，並表示：「很遺憾，我們正在失去一個強大的夥伴。」他指出，烏克蘭正為國家、人民與家園而戰，因此當特朗普選擇站在其中一方時，令他感到痛苦。他強調，如果美國處於調停者的位置，就應該維持中立，而不是站在錯誤的一方。
「我們正在失去一個強大的夥伴」
特朗普上周宣布，俄羅斯總統普京同意向市場供應俄國柴油，美方希望藉此降低能源成本。這項安排引發美國兩黨部分議員及歐洲盟友批評，外界擔憂，俄羅斯即使仍處於制裁壓力之下，也可能透過燃料出口取得收入，為戰爭提供資金。
烏克蘭近幾個月持續以遠程無人機攻擊俄羅斯煉油廠、石油出口設施及其他能源基礎設施，試圖削弱莫斯科的燃料供應能力與石油收入，增加俄羅斯維持戰爭的經濟成本。烏方也將攻擊視為回應俄軍持續打擊烏克蘭電力、天然氣及其他能源設施的手段。
俄羅斯部分地區的燃料供應出現壓力，影響俄國煉油能力。烏克蘭方面曾表示，俄國部分煉油產能因攻擊而受損；不過，實際受損規模及對整體出口的影響，仍取決於設施修復進度與俄方調度能力。
特朗普政府則要求烏克蘭停止深入打擊俄羅斯能源設施，並將相關攻擊與國際柴油價格上升連結。美方官員也曾警告，若基輔不停止攻擊，美國可能調整情報分享，以及歐洲國家透過美國採購、供應烏克蘭的部分武器安排。
俄羅斯持續攻擊烏克蘭能源設施
應美方要求，烏克蘭一度暫停襲擊俄羅斯煉油廠三日。但基輔認為，俄羅斯持續攻擊烏克蘭能源設施之際，若美方只要求烏克蘭停止反擊，卻無法確保俄軍同步停止攻擊，將使雙方承受不對等的限制，因此烏軍已恢復攻擊俄方煉油廠。
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