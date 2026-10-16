俄羅斯堪察加半島6.9級地震 日本氣象廳誤報9.9級急道歉(更新)

本港時間今日(16日)上午11時35分俄羅斯堪察加半島發生一次6.9級地震，即彼得羅巴甫洛夫斯克之西南約150公里，震源深度約10公里，未有發出海嘯警告。 日本氣象廳因系統誤判一度發布「千島群島地區發生9.9級地震」緊急地震速報，覆蓋北海道至東海大範圍區域，約8分鐘後取消。日本氣象廳召開記者會道歉，稱非服務器遭網絡攻擊，判斷是系統將震源誤判，「過度推定」震級，具體原因仍在調查。

氣象廳於當地時間中午12時36分至40分前後，向北海道、本州東北、關東甲信越、北陸、東海及伊豆群島發布緊急地震速報，推估震級高達9.9級，警示可能出現最大震度7的強烈搖晃。 由於警報通過電視、手機等終端大範圍推送，不少民眾手機突然響起特殊警報音。然而，北海道、青森及仙台各地均未觀測到震動，北海道函館市等地僅錄得震度1級，未達到發布緊急地震速報的標準。日本氣象廳發現系統將震級嚴重高估、震源位置也出現誤判，遂於當地時間12時48分發布取消信息。

誤報對交通造成短暫影響，JR東海東海道新幹線新橫濱至豐橋站之間路段一度停駛，至12時55分恢復。