買新屋僅1個月竟被偷剩四面牆　網民驚嘆「真家徒四壁」

泰國廊開府一名男子，上月斥資近60萬泰銖(約14萬港元)買下一間房屋，原本滿心期待迎接新生活，詎料1個月後再到訪時，發現房屋遭人徹底洗劫，賊人不只偷走電線、水龍頭、門窗，甚至連屋頂都拆走，整間屋僅剩下四面牆壁，損失慘重。

綜合報道，事件於14日曝光，近日在泰國引發關注。屋主在社交平台發文，指自己花費近60萬泰銖買屋，詎料才短短1個月，房屋裡能拆的東西幾乎全被偷光，損失慘重，屋主氣得夾雜粗言穢語的狠罵：「你們也偷得太狠了吧！我還沒買的時候，怎麼不來偷？」。屋主分享事件前後照片，顯示購入時是一間綠色住宅，門窗齊全，屋前亦有伸出的遮雨棚；後來的照片則顯示，房屋幾乎只餘混凝土牆，門、窗、電線、屋頂及遮雨棚都不翼而飛，屋主更特別提到，水龍頭也被偷走，「如今不知如何是好」。