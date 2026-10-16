胡塞武裝飛彈襲也門總統府致兩警衛喪生　總理及內閣官員平安

胡塞武裝10月15日向也門南部港市亞丁（Aden）的總統府建築群發射多枚飛彈，造成至少2名警衛死亡。也門政府官員表示，總理Shaya al-Zindani及內閣成員均未在攻擊中受傷。這是也門內戰近期再度升溫以來，胡塞武裝首次攻擊也門總統府，凸顯也門政府與胡塞武裝之間的衝突持續擴大。 也門政府兩名官員表示，胡塞武裝向總統府建築群發射多枚飛彈。事發時，附近居民聽見多次巨大爆炸聲，現場一度升起濃煙。 發射5枚飛彈 聲稱打擊沙特 也門資訊部長Moammar al-Eryani表示，胡塞武裝向總統府發射5枚飛彈，當時位於總統府內的總理及內閣官員均平安。政府官員指出，這次攻擊造成至少2名警衛死亡。

遭到攻擊的馬希克宮（Al-Maashiq Palace）是國際承認也門政府的主要據點。該政府獲得沙特阿拉伯支持，而胡塞武裝則與伊朗關係密切。

胡塞武裝軍事發言人薩里（Yahya Saree）示，這次行動的目標是位於亞丁的沙特阿拉伯軍事作戰指揮部，並稱攻擊是該組織打擊沙特軍事部署行動的一部分。胡塞武裝控制的薩巴通訊社（SABA）也稱，目標包括由沙特軍官運作的指揮部及武器庫。不過，路透社表示，無法獨立核實胡塞武裝提出的相關說法。 此次攻擊發生之際，胡塞武裝與沙特阿拉伯支持的也門政府軍近期衝突加劇。也門政府軍上周發起軍事行動，試圖奪回胡塞武裝控制的地區，並在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）附近獲得部分進展。

與此同時，沙特阿拉伯主導的聯軍表示，胡塞武裝近期試圖攻擊沙國多處民用及能源設施，包括機場、港口與石油設施。相關攻擊使沙特安全面臨更大考驗，增加區域衝突擴大的風險。 也門長期陷入內戰 近期再度升溫 也門自2014年胡塞武裝攻佔首都薩那（Sanaa）以來，長期陷入內戰。沙特於2015年介入，支持也門政府對抗胡塞武裝，雙方在2022年停火後一度相對平靜，但近期戰事再度升溫。 聯合國及人道救援組織持續警告，衝突升級正使也門人道情勢惡化。也門第三大城市塔伊茲（Taiz）周邊戰事加劇，居民面臨砲擊及基本物資短缺問題。隨著胡塞武裝與政府軍持續交戰，加上沙特境內設施遭到威脅，也門局勢恐進一步牽動中東區域安全。

🇾🇪🇸🇦⚡️– Headquarters of the Saudi-backed PLC forces inside the the Presidential Palace of Aden, Yemen, are engulfed in fire following multiple strikes from Amsarallah. https://t.co/3Y0YGiFy0k — MonitorX (@MonitorX99800) October 15, 2026

‼️ [ 🇾🇪 YÉMEN ] 🔸Au moins quatre frappes ont touché le palais Al-Maashiq à Aden, qui sert de siège de facto à la présidence yéménite depuis que le gouvernement a été chassé de Sanaa par les Houthis. https://t.co/xHMSTMx8u2 — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 15, 2026