NASA哈勃望遠鏡拍得「宇宙微笑」奇景　展現時空扭曲

美國國家航空暨太空總署(NASA)近日公開一張由哈勃太空望遠鏡所拍攝的「宇宙微笑」奇景，展示出龐大質量結構扭曲時空所產生的「強重力透鏡效應」(Strong gravitational lensing)。這張影像不僅完美呈現了時空扭曲的物理現象，更為科學家研究遙遠星系與暗物質分布提供了天然的放大工具。
綜合報道，這座被命名為SDSS J1038＋4849的星系團影像最初拍攝於2015年，NASA於12日在社群平台X上重新分享並引起廣泛關注。照片中看起來像「雙眼」的結構，實際上是兩顆非常明亮星系；而彎曲的「微笑弧線」是來自背景星系的光線，在穿過前方星系團強大的重力場時被拉伸與扭曲所形成的弧形光影。NASA指，龐大天體的強大重力會彎曲周圍的時空，進而扮演「宇宙透鏡」的角色。
重力透鏡效應如天然放大鏡
天文學家指出，重力透鏡效應就像是宇宙中的天然放大鏡，能幫助科學家觀測與研究那些原本過於暗淡或遙遠而無法直接捕捉的天體。此外，透過精確測量背景星系光線被彎曲和扭曲的程度，研究人員還能夠進一步繪製出巨型星系團中暗物質(Dark matter)的質量分布圖。這張有趣的「宇宙笑臉」在網上引發大批網民的熱烈討論與迴響。有網民打趣形容這就像是外星人終於發現了表情符號，無須再發送複雜的訊號。亦有不少網民在影像上發揮創意，或透過人工智能改圖，添加為有趣的圖片分享。
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