NASA哈勃望遠鏡拍得「宇宙微笑」奇景　展現時空扭曲

美國國家航空暨太空總署(NASA)近日公開一張由哈勃太空望遠鏡所拍攝的「宇宙微笑」奇景，展示出龐大質量結構扭曲時空所產生的「強重力透鏡效應」(Strong gravitational lensing)。這張影像不僅完美呈現了時空扭曲的物理現象，更為科學家研究遙遠星系與暗物質分布提供了天然的放大工具。

綜合報道，這座被命名為SDSS J1038＋4849的星系團影像最初拍攝於2015年，NASA於12日在社群平台X上重新分享並引起廣泛關注。照片中看起來像「雙眼」的結構，實際上是兩顆非常明亮星系；而彎曲的「微笑弧線」是來自背景星系的光線，在穿過前方星系團強大的重力場時被拉伸與扭曲所形成的弧形光影。NASA指，龐大天體的強大重力會彎曲周圍的時空，進而扮演「宇宙透鏡」的角色。