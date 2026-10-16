狗狗遇雪崩失蹤50小時　主人求助獲一呼百應　終靠AirTag救起(有片)

美國一名經驗豐富男登山者，早前帶同愛犬和朋友到阿拉斯加楚加奇州立公園健行，期間不幸遇上雪崩，狗狗與主人就此失散，主人隨即在網上發文求助，竟獲義工提供直升機、無人機等協助搜救，最後透過蘋果AirTag定位追蹤器皂線索，愛犬在失蹤逾50小時，不但活著被尋獲，更沒有嚴重受傷。

綜合報道，事件中的男登山者叫Brian，與伴侶Lauren一起飼養了一隻4 歲的貴賓與哈士奇混血狗狗「LouLou」，Brian於上周六(10日)帶同LouLou，與一名同樣經驗豐富登山友人到楚加奇山脈健行，詎料期間遇上雪崩，Brian與友人被沖落500英尺(約152米)深山谷並骨折受傷，隨後獲救送院，但LouLou卻自此失蹤。