狗狗遇雪崩失蹤50小時　主人求助獲一呼百應　終靠AirTag救起(有片)

美國一名經驗豐富男登山者，早前帶同愛犬和朋友到阿拉斯加楚加奇州立公園健行，期間不幸遇上雪崩，狗狗與主人就此失散，主人隨即在網上發文求助，竟獲義工提供直升機、無人機等協助搜救，最後透過蘋果AirTag定位追蹤器皂線索，愛犬在失蹤逾50小時，不但活著被尋獲，更沒有嚴重受傷。
綜合報道，事件中的男登山者叫Brian，與伴侶Lauren一起飼養了一隻4 歲的貴賓與哈士奇混血狗狗「LouLou」，Brian於上周六(10日)帶同LouLou，與一名同樣經驗豐富登山友人到楚加奇山脈健行，詎料期間遇上雪崩，Brian與友人被沖落500英尺(約152米)深山谷並骨折受傷，隨後獲救送院，但LouLou卻自此失蹤。
狗狗奇蹟無受傷 率先與女主人團聚
剛在國外的女主人Lauren隨即在網上發起求助，短時間內得20名義工加入搜索，甚至有人願意出動直升機、無人機和專業搜救犬。隨著時間流逝，LouLou的生存機會越發之少。Lauren提到，雖然LouLou身上AirTag定位，但AirTag不包含GPS晶片，幸得義工在空中反覆飛行和盤旋，直至捕捉到AirTag微弱的藍牙定位縮小的範圍。最後在搜救人員Dave和Amanda Beckett進行地面搜索，最終在雪地發現LouLou，他們花了一些時間，才能接近LouLou將牠救起。令人驚奇的是，在零下低溫的荒野受困超過兩天的LouLou，幾乎沒有受傷，展現了極強的生存意志，先與Lauren團聚。至於男主人Brian與朋友則繼續在醫院接受治療，目前復原狀況相當良好。
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