英法隧道小巴撞火車19人受傷　交通暫停90分鐘後恢復

法國與英國之間的英法海底隧道（Channel Tunnel）10月15日發生交通意外，一輛載運貨車司機的小巴在法國端入口附近偏離路線，撞上運送車輛的列車，造成19人受傷，其中2人傷勢較重，沒有生命危險。事故導致交通一度暫停約90分鐘，當晚逐步恢復營運。

美聯社報道，事故發生在法國北部加萊（Calais）附近的科凱勒（Coquelles），當時小巴正朝隧道入口方向行駛，途中偏離原定路線，撞上穿梭列車側面。

2人傷勢較重 無生命危險

法國地方政府表示，傷者包括小巴司機在內共有19人，全部都是小巴上的男性。傷者國籍不一，相關領事機構已接獲通知。當中2人傷勢較重，其餘17人則受輕傷。