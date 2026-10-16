英法隧道小巴撞火車19人受傷　交通暫停90分鐘後恢復

法國與英國之間的英法海底隧道（Channel Tunnel）10月15日發生交通意外，一輛載運貨車司機的小巴在法國端入口附近偏離路線，撞上運送車輛的列車，造成19人受傷，其中2人傷勢較重，沒有生命危險。事故導致交通一度暫停約90分鐘，當晚逐步恢復營運。
美聯社報道，事故發生在法國北部加萊（Calais）附近的科凱勒（Coquelles），當時小巴正朝隧道入口方向行駛，途中偏離原定路線，撞上穿梭列車側面。
2人傷勢較重 無生命危險
法國地方政府表示，傷者包括小巴司機在內共有19人，全部都是小巴上的男性。傷者國籍不一，相關領事機構已接獲通知。當中2人傷勢較重，其餘17人則受輕傷。
事故發生後，約200名緊急救援人員及相關工作人員趕赴現場協助救援。當局隨即暫停隧道內運送汽車及其他車輛的穿梭列車服務，約90分鐘後才逐步恢復，至當地時間晚間陸續恢復正常。
歐洲之星不受影響
營運英法海底隧道客運列車的歐洲之星（Eurostar）表示，事故並未影響其客運列車及貨運服務，相關列車仍依照原定安排運行。
法國地方官員Agathe Cury表示，這是自1994年英法海底隧道啟用以來，首次在運送車輛的列車裝載區發生此類事故。事故原因目前仍不明，當局已展開調查。
英法海底隧道於1994年正式通車，全長約50公里，連接法國北部與英國肯特郡福克斯通（Folkestone），是英法之間重要的跨海運輸通道。隧道除了提供歐洲之星客運列車服務，也透過穿梭列車運送汽車、卡車等車輛。
根據美聯社資料，英法海底隧道去年運送約340萬輛車，另有數以百萬計的歐洲之星旅客通過。此次事故雖未影響客運列車及貨運服務，仍造成車輛穿梭交通短暫中斷。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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