日本餃子王將老闆被槍殺案　黑道幹部謀殺罪脫

日本著名連鎖食肆「餃子之王將」的老闆大東隆行在店外停車場被槍殺的事件，被捕的日本黑道組織幹部田中幸雄在京都地方法院裁定謀殺罪不成立。
2013年12月19日上午，餃子之王將的社長大東隆行返回京都市的辦公室時，在公司總部的停車場外，被人用槍殺死。警察憑着在總部附近的2個煙頭的DNA，認定是日本黑幫「工藤會」的幹部田中幸雄所為。田中2022年被捕時仍為2008年的一宗，於福岡的開槍案服刑。在去年11月的首次審訊，田中堅稱自己不是犯人。不過檢察官指出，在事發現場附近的2支煙頭，與田中慣常採用的類型以及DNA是一樣，而案發前田中曾向黑幫成員指自己要去旅行，並且有熟人指他說去京都。而隨後檢方提供的證據以及田中的兒時好友，都間接指向田中是兇手。
在今年3月的第10次聆訊中，田中的妻子作為唯一的辯方證人時，指事發時可能仍在駕車載着她和兒子。而該次聆訊，田中原定需要自己作供，但他最後不作答。案件在今年6月進行結案陳詞，田中未有陳詞。檢方則指，田中輕視人命而且亳無悔意，要求判處無期徒刑。由於案件沒有任何直接的證據，因此犯人的身份成為案件的主要爭議，在今日（16）下午，京都地方法院裁定田中罪名不成立。
法官指未排除有人故意誤導調查
法官認為：「調查人員指出，這是一宗極其嚴重的罪案，武器取得的難度極大，而且犯罪手法也十分周密，甚至使用一輛偷來的電單車作為交通工具。他們補充說，他們考慮過兇手間可能存在合作，煙頭也可能是每個犯案者各自準備。被告煙癮很大，很容易就能弄到有餘燼的煙頭。不能輕易排除他隸屬於黑幫組織，並偽造犯罪現場以誤導調查的可能性，這一點需要認真考慮。吸煙後留有的煙頭並不能排除第三方介入並可能將調查方向故意指向被告的可能性。但這並不能合理地證明此人就是兇手，也不能毫無疑問地推論出這一點。」