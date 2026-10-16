日本餃子王將老闆被槍殺案　黑道幹部謀殺罪脫

日本著名連鎖食肆「餃子之王將」的老闆大東隆行在店外停車場被槍殺的事件，被捕的日本黑道組織幹部田中幸雄在京都地方法院裁定謀殺罪不成立。

2013年12月19日上午，餃子之王將的社長大東隆行返回京都市的辦公室時，在公司總部的停車場外，被人用槍殺死。警察憑着在總部附近的2個煙頭的DNA，認定是日本黑幫「工藤會」的幹部田中幸雄所為。田中2022年被捕時仍為2008年的一宗，於福岡的開槍案服刑。在去年11月的首次審訊，田中堅稱自己不是犯人。不過檢察官指出，在事發現場附近的2支煙頭，與田中慣常採用的類型以及DNA是一樣，而案發前田中曾向黑幫成員指自己要去旅行，並且有熟人指他說去京都。而隨後檢方提供的證據以及田中的兒時好友，都間接指向田中是兇手。