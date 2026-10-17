俄烏戰爭｜批襲煉油廠可恥　特朗普：澤連斯基難搞過普京

美國總統特朗普15日批評烏克蘭恢復攻擊俄羅斯煉油廠的行動「可恥」，認為此舉推高全球油價，不利於國際能源供應。俄烏能源停火安排破局後，烏克蘭再度以無人機攻擊俄國石油設施，特朗普也再次批評烏克蘭總統澤連斯基，稱相較於俄羅斯總統普京，他認為澤連斯基更難打交道（more difficult to deal with），美烏關係因此再添變數。

烏襲俄首都燃料來源

根據路透社報道，特朗普接受美國新聞頻道Newsmax訪問時表示，烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，只會讓全球油價進一步上漲。他指出，烏克蘭有許多其他目標可以打擊，但攻擊生產柴油的煉油廠，將影響美國及全球所需的燃料供應。