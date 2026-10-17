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國際
出版：2026-Oct-17 10:15
更新：2026-Oct-17 10:15

俄烏戰爭｜批襲煉油廠可恥　特朗普：澤連斯基難搞過普京

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美國總統特朗普14日在蒙大拿州助選。（圖／路透社）

美國總統特朗普14日在蒙大拿州助選。（圖／路透社）

美國總統特朗普15日批評烏克蘭恢復攻擊俄羅斯煉油廠的行動「可恥」，認為此舉推高全球油價，不利於國際能源供應。俄烏能源停火安排破局後，烏克蘭再度以無人機攻擊俄國石油設施，特朗普也再次批評烏克蘭總統澤連斯基，稱相較於俄羅斯總統普京，他認為澤連斯基更難打交道（more difficult to deal with），美烏關係因此再添變數。

烏襲俄首都燃料來源

根據路透社報道，特朗普接受美國新聞頻道Newsmax訪問時表示，烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，只會讓全球油價進一步上漲。他指出，烏克蘭有許多其他目標可以打擊，但攻擊生產柴油的煉油廠，將影響美國及全球所需的燃料供應。

特朗普發表上述言論前，烏克蘭才攻擊俄羅斯石油巨頭俄羅斯石油公司（Rosneft）位於莫斯科東南方的煉油廠。該設施是供應俄羅斯首都燃料的重要來源之一。

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美烏關係持續緊張

特朗普在訪問中再次表示，他並不支持澤連斯基，並稱自己認為澤連斯基與普京都希望結束戰爭，但他認為澤連斯基比普京更難打交道（more difficult to deal with）。

美國政府一直試圖促成停火，以結束自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的戰事，但至今仍未取得突破。近期，特朗普與澤連斯基在俄羅斯能源設施攻擊、停火安排及美國對俄政策等議題上的分歧持續擴大。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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