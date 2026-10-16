美國俄勒岡州小學槍擊案　16歲槍手殺4人後被擊斃

美國俄勒岡州發生校園槍擊案，一名16歲的青年周四（15日）闖入一間小學，槍殺3名兒童及1名教師後，遭一名跟隨他入校的人射殺。

事發在俄勒岡州的本德市，當地警察長表示，兇手在案發幾分鐘後，被發現倒斃在校內。案中有3名分別5、8及11歲的小童被槍殺，還有1名54歲老師受重創，送院後不治。警察表示他們在下午1時首先接到報案，指有人在當地一間小學外下車後，用長槍開火。報案的人來自校內，警察在數分鐘後到達現場。警察表示，兇手已證實是本德市的居民，他被發現在校內被人射殺，警察未確定兇手是否認識校內的人或在該校讀過書。