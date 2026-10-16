柬埔寨免簽未扭轉頹勢 覓新策略吸中國遊客

柬埔寨政府於6月中試行4個月的中國公民免簽入境政策，仍未能扭轉中國遊客人數下滑的趨勢。(資料圖片)

柬埔寨政府於6月中試行4個月的中國公民免簽入境政策，仍未能扭轉中國遊客人數下滑的趨勢。隨著免籤試行期已於周四(15日)結束，柬埔寨旅遊部正研究其他措施，以吸引更多中國遊客赴柬旅遊。

旅遊部最新報告顯示，今年首8個月，柬埔寨共接待國際遊客225.26萬人次，同比下降44.4%。中國遊客仍是最大的國際遊客來源國，以58.8萬人次居首，同比下降25%，接下來是越南58.57萬人次及美國12.98萬人次。

中國遊客中，商務出行約31.54萬人次，超過觀光遊客，後者有26.99萬人次，顯示商務往來仍是兩國人員交流的重要環節。