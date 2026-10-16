日本東京帝國酒店舉辦展覽　展品涉及兒童色情及性暴力致歉

日本高級酒店的帝國酒店，在昨日（15日）為酒店內舉行的一個展覽，被網民指在展覽中展示包括兒童色情以及與性暴力聯想的展品道歉，之後將一些有問題的展品下架或遮蓋展示。
東京帝國酒店是日本最頂級的酒店之一，酒店在10月3日至13日在展覽廳內舉行一個美術展覽，展覽邀請了28位藝術家參加。然而在會場的部份展品，展示出兒童色情的作品，以及有對兒童性暴力關聯的作品。在社交平台被廣泛批評。酒店在昨日聲明表示，有關不當的展品未有獲得酒店方面批准展示，並為對顧客感到不安致歉。為防止類似事件再發生，他們表示將加強與租戶的溝通，並努力確保展覽舉辦前進行徹底的檢查，以及在展覽舉辦過程中進行妥善的管理。
至於主辦的畫廊亦表示，對參觀者帶來的不適以及對其租戶管理的擔憂表示歉意。畫廊在聲明中表示「絕不容忍對兒童和未成年人的性剝削或性暴力，或鼓勵此類行為」，並已經自行判斷後將部份不當作品移除。畫廊解釋，今次展覽並非由帝國酒店策劃或組織，而是畫廊受邀管理展覽場地，並與策展人合作舉辦活動。
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