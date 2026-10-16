日本新幹線明年加價　新自動駕駛列車2029年投入服務

日本JR東海宣布，將在明年7月起在東海道新幹線加價，指定座位加700日圓。同時亦公布新的新幹線列車「S0系」，新列車會首次配備自動駕駛系統以及早期地震預測系統，可在地震時及早停車。

JR東海社長丹羽俊介今日（16日）舉行記者會公布兩項主要消息。其中往來東京至大阪的東海道新幹線，在明年7月上調票價。來往東京至新大阪的指定席車票，單程票價加700日圓至6,510日圓，而東京至名古屋的票價會加580日圓至11,880日圓。今次票價上升，只限在「希望」及「瑞穗」兩種列車的指定席，而自由席、「迴聲」及「光」編號的列車維持不變。這是自1992年來，新幹線在增加消費稅以外的首次加價。今次的加價是配合新幹線將推出新的「Supreme Class」座位，與東海道新幹線接通的山陽新幹線，即新大阪至博多的部份票價都會增加。