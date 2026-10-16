俄烏戰爭｜北約成員疑近日黑海遭無人機攻擊　為俄羅斯局勢升級作試探

歐洲的黑海，近日已有最少7艘商船，在北約成員國羅馬尼亞及保加利亞的經濟水域，遭無人機襲擊。有北約成員國擔心，這是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）尋求將局勢升級，以試探歐洲對烏克蘭的支持。

在羅馬尼亞及保加利亞的襲擊，至今造成2人死亡以及25人失蹤，懷疑是俄羅斯將其他國家捲入烏克蘭的戰爭。羅馬尼亞總統達恩（Nicusor Dan）周四（15日）在比利時布魯塞爾表示，兩架無人機襲擊了商船，並指羅馬尼亞將作出回應，但未指明襲擊的國家。至於保加利亞，總統拉德夫（Rumen Radev）在國會指：「鑑於所有這些攻擊的結果都對俄羅斯有利，烏克蘭攻擊自己的船隻和船員是毫無邏輯可言，而事實上，邏輯也指向這個方向。問題只是我們無法證實。」