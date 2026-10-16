俄烏戰爭｜北約成員疑近日黑海遭無人機攻擊　為俄羅斯局勢升級作試探

歐洲的黑海，近日已有最少7艘商船，在北約成員國羅馬尼亞及保加利亞的經濟水域，遭無人機襲擊。有北約成員國擔心，這是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）尋求將局勢升級，以試探歐洲對烏克蘭的支持。
在羅馬尼亞及保加利亞的襲擊，至今造成2人死亡以及25人失蹤，懷疑是俄羅斯將其他國家捲入烏克蘭的戰爭。羅馬尼亞總統達恩（Nicusor Dan）周四（15日）在比利時布魯塞爾表示，兩架無人機襲擊了商船，並指羅馬尼亞將作出回應，但未指明襲擊的國家。至於保加利亞，總統拉德夫（Rumen Radev）在國會指：「鑑於所有這些攻擊的結果都對俄羅斯有利，烏克蘭攻擊自己的船隻和船員是毫無邏輯可言，而事實上，邏輯也指向這個方向。問題只是我們無法證實。」
俄羅斯迫近北約邊境
北約秘書長呂特（Mark Rutte）在周四於社交平台表示，已經與拉德夫及達恩會面，討論黑海的安全，他表示：「北約已加強東面的部署，包括提升反無人機能力。北約將繼續與黑海盟國密切合作，並根據需要調整威懾和防禦狀況。」雖然北約憲章的第5條列明共同防禦的保證，即攻擊一個國家會被視為攻擊所有成員，但羅馬尼亞分析指，近期發生的襲擊事件只在專屬經濟水域內，未知是否適用：「專屬經濟區是否包含在第5條的應對措施中，這是一個值得討論的問題。而且到目前為止，似乎還沒有採用，因此會引發了很多疑問。」而他們指，俄羅斯在迎期的數十宗事件中，正在迫近北約的邊境。
據美聯社報道，消息指土耳其在考慮聯合黑海國家，為商船提供保護，讓商船安全通過安全走廊。不過羅馬尼亞的消息稱，他們的軍艦沒有具備反無人機系統。保加利亞的國防部長在周三指，該國考慮在10月加入北約的無人機應對計劃，計劃是在未來5年投入逾400億美元發展反無人機的能力，而羅馬尼亞在7月計劃展開時已加入。