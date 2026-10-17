白宮新發言人扎卡里亞律師履歷受質疑 上任5日即被特朗普「fired」

美國傳媒報道，上任5日的扎卡里亞(Katie Zacharia)不再擔任白宮發言人一職，有消息指她是被解僱，創下該職位有史以來最短的任期紀錄。美國總統特朗普說，不急於任命新的白宮發言人。
有報道引述白宮一名高級官員指出，扎卡里亞正卸任白宮發言人一職，其他傳媒就引述知情人士報道，扎卡里亞已被解僱，不再擔任白宮發言人。扎卡里亞及後在社交媒體發文，形容特朗普是一個親切、熱情及勤奮工作的人，能為他工作是榮幸。
記者會表現不佳 講錯「我的總統」
特朗普離開白宮前往佐治亞州參加共和黨競選集會時已向記者暗示會換走扎卡里亞，他指曾與扎卡里亞傾談，認為她不應受到媒體的負面報道，希望有好的生活，建議對方重新考慮白宮發言人職位，並指這個職位可能不適合她。特朗普其後指扎卡里亞可能以另一種形式繼續為他工作，自己不急於任命新發言人。
特朗普在本月9日宣布，任命保守派評論員扎卡里亞出任白宮發言人，接替離職的萊維特，又指扎卡里亞做過律師。扎卡里亞在過去的星期二首次亮相白宮記者會，被指表現不佳，僅回答3條問題，期間多次「食螺絲」，又出現口誤，把我的丈夫講錯「我的總統」，傳媒質疑她的能力及履歷造假。扎卡里亞承認沒有通過律師資格考試，亦從未在美國獲得律師執照。
在特朗普首個總統任期擔任白宮通訊主任11日就被解僱的斯卡拉穆奇在社交平台表示，記錄是用來被打破，但他並不以其他人的痛苦為樂。
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