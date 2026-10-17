白宮新發言人扎卡里亞律師履歷受質疑 上任5日即被特朗普「fired」

美國傳媒報道，上任5日的扎卡里亞(Katie Zacharia)不再擔任白宮發言人一職，有消息指她是被解僱，創下該職位有史以來最短的任期紀錄。美國總統特朗普說，不急於任命新的白宮發言人。

有報道引述白宮一名高級官員指出，扎卡里亞正卸任白宮發言人一職，其他傳媒就引述知情人士報道，扎卡里亞已被解僱，不再擔任白宮發言人。扎卡里亞及後在社交媒體發文，形容特朗普是一個親切、熱情及勤奮工作的人，能為他工作是榮幸。