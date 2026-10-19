荷李活女星Selma Blair飛機上失控被捕 經理人澄清無意傷害任何人

美國女星Selma Blair日前搭乘達美航空班機時，疑似與機組人員發生肢體衝突，班機抵達紐約甘迺迪國際機場後被警方逮捕，並被控兩項二級襲擊罪。Selma Blair的發言人在10月16日首度公開回應，表示Selma Blair當時是因突發醫療狀況而失控，強調她「無意傷害任何人」，也否認她曾企圖打開飛機艙門。
被控兩項二級襲擊罪
根據美國NBC新聞報道，54歲的Selma Blair11日搭乘達美航空班機，從洛杉磯飛往紐約。警方接獲機上乘客行為失控的通報後，在班機抵達甘迺迪國際機場時介入處理。根據法院文件，Selma Blair被指在警方將她固定於擔架、準備送院時，多次踢向一名警員的臉部、頸部及胸部；Selma Blair在送院時亦涉嫌踢中醫院護士胸部。
Selma Blair的發言人表示，外界目前對事件的認知主要來自警方說法及過往道，呼籲傳媒掌握完整資訊前，不應急於下定論。發言人指出，Selma Blair患有多發性硬化症（MS），並有與該疾病相關的假性延髓效應（Pseudobulbar Affect），可能影響神經系統症狀發作時的表現。稱她當時並非蓄意傷人。
稱未按時食藥 飛機上撞傷頭部
Selma Blair的律師先前在法庭上表示，她登機前因工作疲勞而未按時服用控制嚴重神經症狀的藥物，飛行途中還曾跌倒撞到頭部，這些因素加上飛行高度，可能使她陷入嚴重混亂與意識不清的狀態。
Selma Blair已對相關指控表示不認罪，並獲准保釋。案件仍在調查中，相關指控尚未經法院判決確定。她的發言人也呼籲外界全面考量事件背景及其健康狀況，再對此事作出評斷。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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