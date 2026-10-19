荷李活女星Selma Blair飛機上失控被捕 經理人澄清無意傷害任何人

美國女星Selma Blair日前搭乘達美航空班機時，疑似與機組人員發生肢體衝突，班機抵達紐約甘迺迪國際機場後被警方逮捕，並被控兩項二級襲擊罪。Selma Blair的發言人在10月16日首度公開回應，表示Selma Blair當時是因突發醫療狀況而失控，強調她「無意傷害任何人」，也否認她曾企圖打開飛機艙門。

被控兩項二級襲擊罪

根據美國NBC新聞報道，54歲的Selma Blair11日搭乘達美航空班機，從洛杉磯飛往紐約。警方接獲機上乘客行為失控的通報後，在班機抵達甘迺迪國際機場時介入處理。根據法院文件，Selma Blair被指在警方將她固定於擔架、準備送院時，多次踢向一名警員的臉部、頸部及胸部；Selma Blair在送院時亦涉嫌踢中醫院護士胸部。