教宗良十四世梵蒂岡主持禱告 手術後首次露面

教宗良十四世（Pope Leo XIV）接受肺癌手術後持續好轉，最新血液檢查及胸部X光結果均顯示病況穩定改善，昨日（10月18日）首次在手術後公開露面，帶領傳統的正午祈禱活動，並在聖伯多祿大殿的露台向群眾揮手
71歲的良十四世10月13日在羅馬傑梅利醫院接受手術，切除右肺下葉。醫療團隊在手術期間透過組織檢查，確認教宗罹患肺腺癌，這是肺癌中常見的一種類型。院方表示，手術順利完成，過程中沒有出現併發症。醫療團隊尚未公布腫瘤的具體大小，以及癌細胞是否擴散至附近淋巴結等細節。
感謝為他禱告的人 大批民眾鼓掌歡呼
梵蒂岡在10月16日發布的醫療公報指出，教宗最新檢查結果證實，術後整體狀況持續改善，復原進度令人鼓舞。良十四世昨日帶領傳統的正午祈禱活動，在梵蒂岡聖伯多祿大殿的露台向群眾揮手，大批民眾鼓掌歡呼。他感謝過去數天為他禱告的人，表示真切地感受到支持，又感謝羅馬傑梅利醫院的團隊，稱這段經歷讓他與所有正在與病痛鬥爭的人感同身受。
不過，他何時能恢復原有的工作與公開行程，仍須視醫療團隊的評估而定。梵蒂岡表示，教宗原定11月6日至17日出訪烏拉圭、阿根廷及秘魯的行程，目前尚未宣布取消或延期。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Joy all around in St. Peter’s Square, as Pope Leo XIV makes his first appearance from the Apostolic Palace, since he was underwent surgery for lung cancer. May God bless our dear Holy Father! https://t.co/v4j4V050je— Catholic Sat (@CatholicSat) October 18, 2026
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。