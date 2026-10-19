熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
國際
出版：2026-Oct-19 12:21
更新：2026-Oct-19 12:21

教宗良十四世梵蒂岡主持禱告 手術後首次露面

分享：
教宗良十四世梵蒂岡主持禱告 手術後首次露面（AP）

教宗良十四世梵蒂岡主持禱告 手術後首次露面（AP）

教宗良十四世（Pope Leo XIV）接受肺癌手術後持續好轉，最新血液檢查及胸部X光結果均顯示病況穩定改善，昨日（10月18日）首次在手術後公開露面，帶領傳統的正午祈禱活動，並在聖伯多祿大殿的露台向群眾揮手

71歲的良十四世10月13日在羅馬傑梅利醫院接受手術，切除右肺下葉。醫療團隊在手術期間透過組織檢查，確認教宗罹患肺腺癌，這是肺癌中常見的一種類型。院方表示，手術順利完成，過程中沒有出現併發症。醫療團隊尚未公布腫瘤的具體大小，以及癌細胞是否擴散至附近淋巴結等細節。

教宗良十四世完成肺部手術後首次公開露面，星期日於梵蒂岡主持每周例行禱告（AP） 教宗良十四世感謝過去數天為他禱告的人，說真切地感受到大家的支持（AP） 教宗良十四世完成肺部手術後首次公開露面，星期日於梵蒂岡主持每周例行禱告（AP） 教宗良十四世完成肺部手術後首次公開露面，星期日於梵蒂岡主持每周例行禱告（AP） 教宗良十四世感謝過去數天為他禱告的人，說真切地感受到大家的支持（AP） 教宗良十四世完成肺部手術後首次公開露面，星期日於梵蒂岡主持每周例行禱告（AP） 教宗良十四世感謝過去數天為他禱告的人，說真切地感受到大家的支持（AP） 教宗良十四世稱這段經歷讓他對所有正在與病痛鬥爭的人感同身受（AP）

感謝為他禱告的人 大批民眾鼓掌歡呼

梵蒂岡在10月16日發布的醫療公報指出，教宗最新檢查結果證實，術後整體狀況持續改善，復原進度令人鼓舞。良十四世昨日帶領傳統的正午祈禱活動，在梵蒂岡聖伯多祿大殿的露台向群眾揮手，大批民眾鼓掌歡呼。他感謝過去數天為他禱告的人，表示真切地感受到支持，又感謝羅馬傑梅利醫院的團隊，稱這段經歷讓他與所有正在與病痛鬥爭的人感同身受。

不過，他何時能恢復原有的工作與公開行程，仍須視醫療團隊的評估而定。梵蒂岡表示，教宗原定11月6日至17日出訪烏拉圭、阿根廷及秘魯的行程，目前尚未宣布取消或延期。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務