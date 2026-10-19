教宗良十四世梵蒂岡主持禱告 手術後首次露面

教宗良十四世（Pope Leo XIV）接受肺癌手術後持續好轉，最新血液檢查及胸部X光結果均顯示病況穩定改善，昨日（10月18日）首次在手術後公開露面，帶領傳統的正午祈禱活動，並在聖伯多祿大殿的露台向群眾揮手

71歲的良十四世10月13日在羅馬傑梅利醫院接受手術，切除右肺下葉。醫療團隊在手術期間透過組織檢查，確認教宗罹患肺腺癌，這是肺癌中常見的一種類型。院方表示，手術順利完成，過程中沒有出現併發症。醫療團隊尚未公布腫瘤的具體大小，以及癌細胞是否擴散至附近淋巴結等細節。