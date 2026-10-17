印尼峇里島燃油短缺　加油站大排長龍等候達七小時

印尼知名觀光勝地峇里島近日爆發燃油供應危機，多地加油站出現車輛大排長龍的情況，部分民眾等候加油長達7小時，甚至有加油站因燃油不足暫停營業。當局表示，這次危機主要與油輪延誤、惡劣天候及需求激增有關，並非燃油總量不足，已加緊調度供應。 美聯社報道，自12日以來，峇里島首府登巴薩（Denpasar）及其他地區陸續出現加油人潮，機車與汽車排隊綿延至道路周邊，部分地點甚至出現加油站暫停營業、工作人員掛出燃油售罄告示的情況。當局也派遣安全人員協助維持秩序。

油輪出問題延誤運送 印尼能源與礦產資源部官員指出，一艘運送燃油的油輪在卸貨準備階段遭遇錨具問題，導致燃油運送延誤；海象不佳及惡劣天候，也影響登巴薩桑加蘭（Sanggaran）與峇里島東部曼吉斯（Manggis）兩處主要燃油接收設施的補給作業。 此外，價格較低的政府補貼汽油Pertalite需求強勁，加上民眾擔心缺油而搶購，進一步加劇部分加油站的供應壓力。一名當地居民表示，自己在烈日下排隊約7小時，浪費大量時間，影響日常工作與生活。 峇里島省長科斯特（I Wayan Koster）表示，當地儲油設施的庫存仍足以應付需求，呼籲民眾不要恐慌，政府正加快燃油配送。印尼國營能源公司Pertamina則表示，一艘載有1,800萬公升Pertalite汽油及250萬公升Pertamax汽油的油輪已抵達，並持續監控供應情況。

非整體燃油短缺 當局已要求登巴薩及巴東縣等觀光熱區的部分加油站全天候營運，燃油配送也改為24小時進行，以緩解排隊人潮。由於峇里島高度依賴觀光與交通運輸，燃油供應中斷已對居民生活及旅客行程造成影響。 印尼政府強調，目前問題主要在於國內配送環節，而非整體燃油短缺。不過，在中東局勢影響全球航運、印尼燃油進口面臨挑戰之際，如何維持能源供應與補貼政策，仍是政府面臨的壓力。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章