美伊戰爭｜霍峽油輪觸雷爆炸起火　伊朗：船隻違規航行

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍表示，一艘超大型油輪日前通過霍爾木茲海峽時觸及海軍水雷，引發劇烈爆炸及火災。伊朗方面稱，該船當時載有超過200萬桶原油，且關閉航行與雷達系統，試圖經由伊朗未批准的航線通行。不過，伊方尚未公布船隻名稱、所屬國家及人員傷亡情況，相關說法也尚無法獨立核實。

伊朗稱船隻違規

根據土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）17日報道，伊朗革命衛隊海軍透過半官方媒體塔斯尼姆通訊社發布聲明指出，這艘油輪試圖利用美軍提供的支援運輸貨物，並將其形容為違規船隻。伊方聲稱，油輪在穿越霍爾木茲海峽時撞上水雷，隨後發生爆炸並起火。