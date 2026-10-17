美伊戰爭｜霍峽油輪觸雷爆炸起火　伊朗：船隻違規航行

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍表示，一艘超大型油輪日前通過霍爾木茲海峽時觸及海軍水雷，引發劇烈爆炸及火災。伊朗方面稱，該船當時載有超過200萬桶原油，且關閉航行與雷達系統，試圖經由伊朗未批准的航線通行。不過，伊方尚未公布船隻名稱、所屬國家及人員傷亡情況，相關說法也尚無法獨立核實。
伊朗稱船隻違規
根據土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）17日報道，伊朗革命衛隊海軍透過半官方媒體塔斯尼姆通訊社發布聲明指出，這艘油輪試圖利用美軍提供的支援運輸貨物，並將其形容為違規船隻。伊方聲稱，油輪在穿越霍爾木茲海峽時撞上水雷，隨後發生爆炸並起火。
聲明並未說明油輪的船東、懸掛國旗、確切位置，以及船員是否受傷或遇難，也沒有提供火勢是否已經撲滅、船體受損程度等進一步資訊。
接連傳出同類事件
霍爾木茲海峽是全球重要的能源運輸要道，大量原油與天然氣仰賴這條水道運往國際市場。自今年2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，該海域的商業航運已受到嚴重干擾，美伊雙方也持續圍繞航行自由及海上安全問題對峙。
近期，霍爾木茲海峽接連傳出船隻觸雷、爆炸及沉沒等事件，進一步加劇外界對區域航運安全及全球能源供應的憂慮。由於本次事故的船隻身分與實際損害尚未獲得獨立確認，事件詳情仍有待進一步釐清。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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