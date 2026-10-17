孟加拉海邊度假村大火6死　建築物幾乎全毀

根據孟加拉國家通訊社（BSS）報道，火災發生於科克斯巴扎爾伊納尼海灘（Inani Sea Beach）附近、帕圖阿特克（Patuartek）地區的Tuptup度假村。當地消防與民防部門表示，17日上午約7時25分接獲火警通報，隨即派遣消防人員趕赴現場灌救。

孟加拉南部知名觀光勝地科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）17日上午發生重大火災，一間度假村陷入火海，造成至少6人死亡、多人受傷。火勢歷經數小時才完全受到控制，整座度假村幾乎被燒成灰燼，確切起火原因及傷亡人數仍待調查。

消防部門表示，火勢於上午11時左右獲得全面控制，但大火已對度假村造成嚴重破壞，建築物幾乎全毀。官員證實，事故至少造成6人死亡，另有多人受傷；不過，截至目前，當局尚未確認確切傷者人數，也未公布死傷者的身份及住址。

知名旅遊目的地

孟加拉邊防部隊（BGB）也加入救援行動，與地方行政機關、消防及民防人員共同協助現場應變，並支援相關救援工作，以保障受影響民眾的安全。

科克斯巴扎爾是孟加拉重要的旅遊目的地，以綿延的海岸線及海灘景觀聞名，吸引國內外旅客前往。火災發生在當地觀光區，度假村嚴重焚毀，也引發外界對旅宿設施消防安全的關注。

目前，相關單位仍在釐清起火原因、火勢蔓延經過及實際財物損失，後續是否涉及消防設備不足或其他安全問題，尚待調查結果確認。