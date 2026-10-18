德國護老院72歲翁持刀斬人　86歲婦遇害　兩人重傷

德國西部北萊茵-威斯伐倫邦（North Rhine-Westphalia）奧爾芬市（Olfen）一間護老院16日晚間發生持刀攻擊事件，造成一名86歲婦人死亡，另有兩名女性重傷，其中一人一度有生命危險。警方已逮捕一名72歲男性嫌犯，初步研判他也是該護老院住民，犯案動機仍有待調查。

有傷者一度命危

根據瑞士Bluewin及德國媒體報道，事件發生於當地時間16日晚間，地點是奧爾芬市的聖維圖斯護老中心（St. Vitus-Stift）。警方接獲通報後，派出大批警力及救護人員趕赴現場，並出動兩架救援直升機，協助傷者緊急送醫。