德國護老院72歲翁持刀斬人　86歲婦遇害　兩人重傷

德國西部北萊茵-威斯伐倫邦（North Rhine-Westphalia）奧爾芬市（Olfen）一間護老院16日晚間發生持刀攻擊事件，造成一名86歲婦人死亡，另有兩名女性重傷，其中一人一度有生命危險。警方已逮捕一名72歲男性嫌犯，初步研判他也是該護老院住民，犯案動機仍有待調查。
有傷者一度命危
根據瑞士Bluewin及德國媒體報道，事件發生於當地時間16日晚間，地點是奧爾芬市的聖維圖斯護老中心（St. Vitus-Stift）。警方接獲通報後，派出大批警力及救護人員趕赴現場，並出動兩架救援直升機，協助傷者緊急送醫。
警方表示，3名受害者均為女性住民。86歲婦人遭攻擊後傷勢嚴重，當場死亡；另外兩名分別為81歲及83歲的婦人受到重傷，其中一人傷勢危急。救援人員隨後將傷者送往醫院接受治療。
疑犯未有反抗
根據德國媒體報導道，疑犯疑似在護老院的餐廳或公共用餐區持刀攻擊多名住民。警方其後在院內逮捕這名72歲男子，過程中疑犯未抵抗。警方表示，目前疑犯已受到控制，對外界不再構成威脅。
這間護老中心由奧爾芬市營運，據業界資料，院內約有77名需要照護的長者，另設有失智症長者照護團體及無障礙住宅。事件發生後，警方已展開調查，並成立專案小組釐清案情。
目前，警方尚未公布疑犯與受害者之間的關係，也未說明犯案動機及使用刀械的來源。相關單位正持續調查事件經過，並釐清是否涉及其他安全問題。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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