美國中期選舉｜共和黨燒錢無效　特朗普幕僚未選先內閧

美國11月中期選舉將至，總統特朗普所屬的共和黨選情不利，三位知情人士透露，特朗普將中期選舉的策略失敗歸咎於高級幕僚與政治操盤手，他也質疑競選支出並指責選區重劃的問題，也在候選人的選擇上指手畫腳。
《路透社》報道，知情人士表示，儘特朗普並不會出現在11月3日的選票上，他卻一直向支持者灌輸要假裝他參選的想法，盼能以此動員支持群體，並且持續迴避自己的低支持率在共和黨競爭激烈的選區所造成的影響。
競選支出高達2億美元
報道指出，問題點多出自白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、經營特朗普「超級政治行動委員會」（MAGA Inc.）的布萊爾（James Blair）之間。特朗普不滿布萊爾處理競選資金的方式，因為目前競選支出高達2億美元（約15.7億美元），竟未能提升共和黨的民調支持率，然而也不確定特朗普會否在大選前批准更多支出。
於此同時，白宮官員及盟友也質疑懷爾斯在政治運作上的監督能力。知情人士說，懷爾斯將矛頭指向布萊爾，布萊爾則是批評白宮立法事務團隊，雙方就像是在互踢皮球，互相責怪別人。特朗普也在過去一周施壓他的政治助理和顧問，要他們說明為甚麼他親自推動的選區重劃工作，並未給共和黨帶來更多明顯的勝利。
施壓政治助理和顧問
報道也提到，特朗普曾說布萊爾只是「短暫離職」，可是兩名消息人士認為，布萊爾不太可能回到白宮了，「這不可能發生」。
至於懷爾斯還能不能待在白宮，特朗普的盟友和助手們都認為，懷爾斯不僅在特朗普2024年的勝選中發揮核心作用，也在特朗普第二任期裡為白宮帶來更強的紀律性，就算特朗普對某些事情感到不滿意，但懷爾斯仍可以有效維持白宮的運作。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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