美國中期選舉｜共和黨燒錢無效　特朗普幕僚未選先內閧

美國11月中期選舉將至，總統特朗普所屬的共和黨選情不利，三位知情人士透露，特朗普將中期選舉的策略失敗歸咎於高級幕僚與政治操盤手，他也質疑競選支出並指責選區重劃的問題，也在候選人的選擇上指手畫腳。

《路透社》報道，知情人士表示，儘特朗普並不會出現在11月3日的選票上，他卻一直向支持者灌輸要假裝他參選的想法，盼能以此動員支持群體，並且持續迴避自己的低支持率在共和黨競爭激烈的選區所造成的影響。

競選支出高達2億美元