法國示威1200人被捕　蒙面青年搶劫店舖搜刮珠寶等商品

法國大規模示威持續升溫，總理勒科爾尼證實，已有1,200人遭到逮捕，另有150名警察與憲兵受傷。他強硬表示，法國局勢已來到「無法回頭的臨界點」，並向示威者及社會大眾喊話。

「無法回頭的臨界點」

法國《費加洛報》報道，勒科爾尼（Sébastien Lecornu）在巴黎探視執行維安任務的共和國保安隊（CRS）警力時，證實最新示威衝突的傷亡與逮捕情況。勒科爾尼進一步強調：「要嘛站在共和國這一邊，支持維護秩序的執法人員，支持保護人民與財產、依法執行法律的人；要嘛就是站在打砸搶者那一邊。」他認為，當前局勢已經來到「無法回頭的臨界點」，政府不會對暴力破壞行為坐視不管。