法國示威1200人被捕　蒙面青年搶劫店舖搜刮珠寶等商品

法國大規模示威持續升溫，總理勒科爾尼證實，已有1,200人遭到逮捕，另有150名警察與憲兵受傷。他強硬表示，法國局勢已來到「無法回頭的臨界點」，並向示威者及社會大眾喊話。
「無法回頭的臨界點」
法國《費加洛報》報道，勒科爾尼（Sébastien Lecornu）在巴黎探視執行維安任務的共和國保安隊（CRS）警力時，證實最新示威衝突的傷亡與逮捕情況。勒科爾尼進一步強調：「要嘛站在共和國這一邊，支持維護秩序的執法人員，支持保護人民與財產、依法執行法律的人；要嘛就是站在打砸搶者那一邊。」他認為，當前局勢已經來到「無法回頭的臨界點」，政府不會對暴力破壞行為坐視不管。
這場示威起因是學生訴求爭取教育資源，之後延伸到民眾抗議生活成本增加、購買力下滑，如今演變成打砸洗劫，報道指出，其中巴黎第11區多家店面接連遭到蒙面青年闖入，大肆搶走香煙、太陽眼鏡、服飾、珠寶、糖果及酒類等商品，甚至連收銀機也被砸爛。
連收銀機也被砸爛
其中巴黎第11區共和廣場（Place de la République）與巴士底廣場（Place de la Bastille）一帶，一群身穿黑衣、戴着頭套或面罩的年輕人，先對店家的金屬鐵門發動攻擊，直到鐵門被破壞，隨即衝進店內搜刮商品。
在Franprix超市，有人提着裝滿蛋糕、果汁及酒類的袋子離開；對街的小型珠寶店則遭人拿走金色老式鐘錶。街角眼鏡店的整排太陽眼鏡展示架，也被搶得幾乎一空，場面混亂。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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