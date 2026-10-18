美國34歲家長開車衝入足球場　釀2死11傷　6歲童被撞斃

美國堪薩斯州威奇托（Wichita）17日發生駭人事故，一輛黑色農夫車突然衝進正在舉行青少年足球賽的球場，造成一名6歲男童及一名35歲男子死亡，另有11人受傷。
「以為車子會停下來」
美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，事故發生於17日下午約3時25分，地點是威奇托的斯特賴克體育中心（Stryker Sports Complex）。目擊者特拉梅爾（Vanessa Trammell）當時正在附近觀看自己13歲兒子的足球賽。她透露，當時比賽剛結束，球員們正聚集在場邊，沒想到隔壁球場突然有一輛黑色農夫車衝了過來，撞上多人。
她驚恐地回憶：「我們原本以為車子會停下來，但它卻一直繼續往前開。」車輛衝入球場後，現場迅速陷入混亂，大批警察、消防及救護人員趕抵處理。現場影像顯示，身穿紅色運動服的兒童聚集在救援車輛旁，周圍則拉起黃色封鎖線。
「完全是一片恐慌」
特拉梅爾驚恐表示：「完全是一片恐慌。我根本不知道發生了甚麼事，只知道有人被撞了。」她指出，當下最擔心兒子的安危，第一時間試圖找到孩子：「我當時可能真的尖叫了，整個人完全陷入恐慌。」
警方證實，肇事者是一名34歲女子，當時她的孩子也在附近另一座球場參加足球活動，女子目前已遭警方拘留，正配合調查，事故原因及是否提出刑事指控仍待釐清。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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