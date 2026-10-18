美國34歲家長開車衝入足球場　釀2死11傷　6歲童被撞斃

美國堪薩斯州威奇托（Wichita）17日發生駭人事故，一輛黑色農夫車突然衝進正在舉行青少年足球賽的球場，造成一名6歲男童及一名35歲男子死亡，另有11人受傷。

「以為車子會停下來」

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，事故發生於17日下午約3時25分，地點是威奇托的斯特賴克體育中心（Stryker Sports Complex）。目擊者特拉梅爾（Vanessa Trammell）當時正在附近觀看自己13歲兒子的足球賽。她透露，當時比賽剛結束，球員們正聚集在場邊，沒想到隔壁球場突然有一輛黑色農夫車衝了過來，撞上多人。