加拿大軍事基地火災傷亡未明　官方稱源於「嚴重事故」

加拿大亞伯達省一處軍事基地17日驚傳嚴重火災，軍方證實事故造成人員死亡及受傷，但目前尚未公布確切人數，起火原因也仍待調查。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，火災發生於加拿大亞伯達省東部韋恩萊特鎮（Wainwright）一處軍事基地附近。加拿大國防部長麥堅迪（David McGuinty）在Facebook發文證實，火勢受到強風吹襲影響迅速擴大，並已越過行政區界線。