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出版：2026-Oct-18 17:00
更新：2026-Oct-18 17:00

加拿大軍事基地火災傷亡未明　官方稱源於「嚴重事故」

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加拿大軍事基地火災

加拿大軍事基地火災

加拿大亞伯達省一處軍事基地17日驚傳嚴重火災，軍方證實事故造成人員死亡及受傷，但目前尚未公布確切人數，起火原因也仍待調查。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，火災發生於加拿大亞伯達省東部韋恩萊特鎮（Wainwright）一處軍事基地附近。加拿大國防部長麥堅迪（David McGuinty）在Facebook發文證實，火勢受到強風吹襲影響迅速擴大，並已越過行政區界線。

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網傳最少150人傷亡

麥堅迪表示：「基地發生的事故已造成人員死亡及受傷。」他強調，加拿大武裝部隊、聯邦政府、省政府及地方當局正共同協調，動員所有必要支援，並釐清事故實際經過。麥堅迪並未透露死傷人數，也沒有說明火災最初如何發生。他形容，現場仍處於「正在發展且情況敏感」的階段，火場救援與處置工作仍在持續，後續將展開調查。

報道指出，加拿大總理卡尼（Mark Carney）證實，火災源於一宗「嚴重事故」。加拿大反對黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）表示，他已與麥金蒂及卡尼通話，了解火災情況，並向投入救援的緊急應變人員致謝。網上有消息指，這宗事件造成最少150人傷亡，大批救護車在附近待命，醫院也擠滿傷患，情勢緊張。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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