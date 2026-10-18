法國示威｜百年古蹟市政廳被焚毀　官方：暴徒蓄意所為

《法新社》（AFP）報道，這座市政廳遭大火吞噬後，屋頂崩塌並砸向下層樓面，僅西側翼樓倖存，建築外牆約三分之二已經消失。當地省長巴拉特（Maurice Barate）痛心表示，這是「暴徒蓄意所為」，更是「文化遺產的一場災難」。這座市政廳自1883年矗立至今，歷經百年，如今卻在示威衝突中遭到嚴重破壞。

暴力「沒有容身之地」

報道指出，法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）透露，除利摩日市政廳遭焚毀外，還有蒙面示威者試圖闖入里爾（Lille）與加萊（Calais）的市政廳，以及布雷斯特（Brest）的警察局。雷恩（Rennes）、圖盧茲（Toulouse）、蒙彼利埃（Montpellier）及格勒諾布爾（Grenoble）等城市也傳出暴力事件。

面對示威持續失控，卸任倒數約半年的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）17日在社交媒體發文強調：「暴力在我們的共和國沒有容身之地。」他進一步表示：「那些破壞、攻擊省政府機關與商家，甚至洗劫市政廳的人，都將受到起訴與懲罰。」