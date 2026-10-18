法國示威｜萬斯：移民政策為禍根　第三世界搬入法國

萬斯17日在X發文，針對法國示威期間爆發的暴力事件發表看法，他表示：「西方進步派以多元化與同情心為名，將第三世界搬進法國及其他國家。他們忽視了移民融合與文化相容等根本問題。」他進一步抨擊：「早就有人告訴他們，事情最終會演變成這樣，但他們就是不聽。」

法國反政府示威持續延燒，美國副總統萬斯（JD Vance）在社交媒體發文表示，這場暴力衝突根源是「移民政策」，他猛烈抨擊西方進步派以多元與同情為名，將「第三世界搬進法國及其他國家」。

百年市政廳被焚毀

此外，萬斯還轉發影片，片中法國中部利摩日（Limoges）市政廳遭示威者縱火、陷入火海，他就此對法國發出呼籲：「我祈禱法國這個美麗的國家、擁有美好人民的國家，能在更多古蹟被燒毀之前，結束這場瘋狂事。」這座市政廳建於1883年，遭縱火後屋頂幾乎崩塌，外牆約三分之二已經消失，慘不忍睹。

法國反政府示威已持續數週，抗議訴求涉及生活成本等問題，但部分地區演變為打砸、縱火、洗劫商店並與警方爆發嚴重衝突，目前已有逾1,200人遭逮捕。