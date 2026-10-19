颱風薔琵｜日本預計沖繩周三掀起警報級巨浪

颱風薔琵持續增強，中心附近最高持續風速達每小時 210 公里。日本氣象廳預估，料沖繩在星期三（10月21日）起出現警報級大浪，石垣島、竹富町也有暴風圈侵襲風險，嚴加戒備。

石垣島竹富町須嚴加戒備

綜合日本傳媒報道，薔琵颱風中心附近已出現小而清晰的颱風眼，已升級為超強颱風，之後將減弱為強烈颱風，仍可能在周五（10月23日）逼近沖繩南方海域。受颱風與日本東方高氣壓之間的氣壓差影響，東風將持續增強，沖繩、奄美及小笠原群島今日起就可能出現長浪，沖繩更要嚴防警報級巨浪。