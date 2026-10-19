颱風薔琵｜日本預計沖繩周三掀起警報級巨浪

颱風薔琵持續增強，中心附近最高持續風速達每小時 210 公里。日本氣象廳預估，料沖繩在星期三（10月21日）起出現警報級大浪，石垣島、竹富町也有暴風圈侵襲風險，嚴加戒備。
石垣島竹富町須嚴加戒備
綜合日本傳媒報道，薔琵颱風中心附近已出現小而清晰的颱風眼，已升級為超強颱風，之後將減弱為強烈颱風，仍可能在周五（10月23日）逼近沖繩南方海域。受颱風與日本東方高氣壓之間的氣壓差影響，東風將持續增強，沖繩、奄美及小笠原群島今日起就可能出現長浪，沖繩更要嚴防警報級巨浪。
根據日本氣象廳預估至10月23日上午9時，八重山地區部分地點可能受到暴風圈影響，其中竹富町機率為13％、石垣市8％、與那國島地區6％。
氣象預報指出，若薔琵颱風路徑比目前預測更偏北，當地風勢可能進一步增強，相關地區仍須密切留意後續路徑變化。至於薔琵颱風是否影響日本本州，根據目前估算，颱風將朝中國方向移動，但颱風北側預計有秋雨鋒面滯留，九州等地的降雨情況，仍可能隨鋒面位置及颱風實際路徑改變。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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