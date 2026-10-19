烏克蘭無人機於立陶宛上空爆炸 碎片擊中車輛

北約東翼再傳空域警報，立陶宛軍方與國家危機管理中心表示，昨日（10月18日）一架烏克蘭無人機疑因被俄羅斯干擾而闖入該國領空，令中部與北部部分地區居民避難約1小時。
《路透社》報道，立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)表示一架無人機在立陶宛上空爆炸。報道指出，立陶宛當局發布紅色警報後，北約空中警察部隊緊急派遣戰機升空應對，立陶宛第二大城考納斯（Kaunas）附近的機場也一度暫停運作。拉脫維亞方面，曾在與立陶宛接壤的部分地區發布短暫的「黃色」空襲警報。
報道指出，然而受到多雲天候影響，北約戰機無法以目視方式確認不明飛行物的身分，因此沒有嘗試將其擊落。立陶宛國家危機管理中心指出，該物體隨後從雷達上消失，軍方人員已前往北部尤奧季奧尼斯村（Juodzionys）附近，調查可能的無人機殘骸，部分殘骸擊中一輛民用車輛，目前尚未公布車輛受損程度及是否有人員傷亡。
烏方稱被俄羅斯電子干擾
烏克蘭外交部承認無人機原本攻擊目標為俄羅斯，但被俄羅斯電子干擾而而偏離航道，令無人機在立陶宛領空發生意外，對事件感到遺憾。
近幾個月來，波羅的海地區多次傳出烏克蘭無人機誤入北約領空的事件。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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