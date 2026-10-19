烏克蘭無人機於立陶宛上空爆炸 碎片擊中車輛

北約東翼再傳空域警報，立陶宛軍方與國家危機管理中心表示，昨日（10月18日）一架烏克蘭無人機疑因被俄羅斯干擾而闖入該國領空，令中部與北部部分地區居民避難約1小時。

《路透社》報道，立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)表示一架無人機在立陶宛上空爆炸。報道指出，立陶宛當局發布紅色警報後，北約空中警察部隊緊急派遣戰機升空應對，立陶宛第二大城考納斯（Kaunas）附近的機場也一度暫停運作。拉脫維亞方面，曾在與立陶宛接壤的部分地區發布短暫的「黃色」空襲警報。