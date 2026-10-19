神父直播彌撒時稱「人類終將逝去」 意外被十字架砸中身亡

當日神父Sánchez Molinari在主持每日彌撒並透過個人帳號直播時，說了一句「人類終將逝去」。不久後身後原本懸掛在牆上的木製十字架突然鬆脫並砸在他身上。直播進行至第27分鐘突發變故，現場人士驚呼，影片在網路上瘋傳，引發各界高度關注。

南美洲國家厄瓜多爾「永援聖母堂」在10月17日發生命案，神父Sánchez Molinari在直播每日彌撒時，突然被牆上鬆脫的十字架砸中身亡。瓜亞基爾(Guayaquil)天主教總教區發聲明哀悼，社交平台湧入大量網友悼念，葬禮時間則有待公布。

事件發生後，瓜亞基爾總教區總主教隨即簽署並發布官方聲明，證實神父Sánchez Molinari已回歸天父懷抱，並向其隸屬的「至聖救主會」及親友表達深切慰問與關懷。聲明中並未說明十字架的具體安裝與固定狀況，相關細節仍有待釐清。

Sánchez Molinari所屬的贖世主會於1732年創立，其負責的堂區主保敬禮「永援聖母」更與該修會有著極深淵源。意外在X等社群媒體上迅速傳開，短短數小時內便湧入大量信徒與民眾的悼念留言。目前總教區尚未公布葬禮儀式的具體日期與地點，後續善後事宜仍由教區與修會籌辦中。