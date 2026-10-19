俄烏戰爭｜特朗普稱正促成俄烏和平協議 澤連斯基︰美國不應站在普京一方

美國總統特朗普暫緩多項制裁俄羅斯的措施，指問題在於烏克蘭總統澤連斯基無意停戰。澤連斯基則警告，美國若選擇支持俄羅斯總統普京，將犯下歷史性錯誤。
特朗普在10月17日晚上宣布延遲實施多項制裁俄羅斯的措施，當時距離措施原訂生效時間僅剩兩天，隨即引發外界關注。由於俄烏戰事持續延燒，華府此時選擇暫緩制裁，也讓美國與烏克蘭之間的關係面臨新的考驗，外界質疑美方是否正逐步降低對莫斯科的施壓。
特朗普在10月18日在社交平台Truth Social發文，強調自己正積極推動俄羅斯與烏克蘭展開和平談判。他表示，不希望因為採取不當行動，反而將俄羅斯逼出談判桌，認為維持協商空間才有機會促成戰爭落幕。
不過，特朗普並未將問題歸咎於俄羅斯，反而把矛頭轉向烏克蘭。他公開指責澤連斯基並不希望戰爭結束，甚至認為對方可能從一開始就沒有真正尋求停戰。
稱若烏方兩年前接受協議 可爭取更好條件
特朗普還提到，假如澤連斯基在兩年前就接受協議，當時有機會爭取到比現在更有利的條件。這番言論再度引發外界對特朗普俄烏政策走向的關注，也使美烏雙方在如何結束戰爭的問題上，出現更明顯的立場分歧。
面對美方暫緩制裁及特朗普的公開指責，澤連斯基則嚴正警告，認為美國不應在俄烏戰爭中選擇站在普京一方。若華府最終倒向莫斯科，將不只是外交政策上的失誤，更可能成為影響國際局勢的歷史性錯誤。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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