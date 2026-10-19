俄烏戰爭｜特朗普稱正促成俄烏和平協議 澤連斯基︰美國不應站在普京一方

美國總統特朗普暫緩多項制裁俄羅斯的措施，指問題在於烏克蘭總統澤連斯基無意停戰。澤連斯基則警告，美國若選擇支持俄羅斯總統普京，將犯下歷史性錯誤。

特朗普在10月17日晚上宣布延遲實施多項制裁俄羅斯的措施，當時距離措施原訂生效時間僅剩兩天，隨即引發外界關注。由於俄烏戰事持續延燒，華府此時選擇暫緩制裁，也讓美國與烏克蘭之間的關係面臨新的考驗，外界質疑美方是否正逐步降低對莫斯科的施壓。

特朗普在10月18日在社交平台Truth Social發文，強調自己正積極推動俄羅斯與烏克蘭展開和平談判。他表示，不希望因為採取不當行動，反而將俄羅斯逼出談判桌，認為維持協商空間才有機會促成戰爭落幕。