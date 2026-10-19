伊波拉病毒｜剛果民主共和國疫情擴散至8省 逾4500人死亡

非洲中部國家剛果民主共和國的伊波拉疫情持續擴大，疫情已蔓延至全國第8個省分。當局在10月18日表示，位於北部、與中非共和國接壤的北烏班吉省（Nord-Ubangi）新增2宗病例，其中1人死亡。自今年5月中旬疫情爆發以來，累積通報病例已超過9,400宗，死亡人數逾4,500人，成為剛果民主共和國史上最致命的伊波拉疫情。

根據美聯社（AP）報道，剛果民主共和國衛生部指出，北烏班吉省新增的2名患者均為20多歲男性，居住於瓦潘達（Wapinda）區，該地區與先前已出現病例的下烏埃萊省（Bas-Uele）接壤。疫情持續向新的地區擴散，增加當地衛生單位追蹤感染源及控制傳播的難度。