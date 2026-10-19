伊波拉病毒｜剛果民主共和國疫情擴散至8省 逾4500人死亡

非洲中部國家剛果民主共和國的伊波拉疫情持續擴大，疫情已蔓延至全國第8個省分。當局在10月18日表示，位於北部、與中非共和國接壤的北烏班吉省（Nord-Ubangi）新增2宗病例，其中1人死亡。自今年5月中旬疫情爆發以來，累積通報病例已超過9,400宗，死亡人數逾4,500人，成為剛果民主共和國史上最致命的伊波拉疫情。
根據美聯社（AP）報道，剛果民主共和國衛生部指出，北烏班吉省新增的2名患者均為20多歲男性，居住於瓦潘達（Wapinda）區，該地區與先前已出現病例的下烏埃萊省（Bas-Uele）接壤。疫情持續向新的地區擴散，增加當地衛生單位追蹤感染源及控制傳播的難度。
世界衛生組織（WHO）非洲區域主任Mohamed Yakub Janabi表示，部分地區的病例數量雖有下降，但疫情正向更多地理區域擴散，顯示防疫工作仍面臨嚴峻挑戰。
目前，剛果民主共和國東部伊圖里省（Ituri）仍是疫情最嚴重的地區，約佔全國確診病例近四分之三。
部分感染者不願求醫
除了疫情擴散，民眾對醫療機構的不信任也成為防疫障礙。Janabi指出，部分感染者不願前往醫療中心接受治療，甚至有人在社區內死亡，增加疫情監測與感染控制的困難。
當地衛生人員因此改採定期家訪，主動尋找疑似病例並追蹤感染情況。上烏埃萊省（Haut-Uele）萬巴衛生區的流行病學人員表示，這項措施有助於降低居民對醫院的恐懼，並逐步提高社區通報病例的意願。
疫情擴散也與人口大量流動、武裝衝突及交通不便有關。北烏班吉省位於南烏班吉省（Sud-Ubangi）與下烏埃萊省之間，鄰近中非共和國邊境，當地反覆發生的武裝暴力迫使大批民眾逃離家園，部分人進入剛果民主共和國境內的邊境社區避難。由於道路狀況不佳、通訊網絡有限，防疫人員難以迅速抵達部分地區。
實施一周禁令
為遏止疫情蔓延，北基伍省（North Kivu）當局宣布，自10月19日起實施為期一周的禁令，禁止民眾從伊圖里省進入北基伍省，並限制電單車及汽車載客人數，同時暫停大型體育活動、夜店及政治示威等群聚活動。
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