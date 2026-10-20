以色列飛奧地利客機疑接炸彈恐嚇　戰機護送下緊急降落保加利亞

奧地利航空（Austrian Airlines）一架從以色列特拉維夫飛往奧地利維也納的客機，在10月18日晚上飛行途中接獲炸彈恐嚇，緊急降落保加利亞首都索菲亞。機上共有51名乘客及6名機組人員，客機最後安全降落，所有乘客隨後下機，當局已展開安全檢查及調查。

涉事航班為奧地利航空OS82班機，機型為空中巴士A320。飛機原定從特拉維夫飛往維也納，飛行途中接近保加利亞與羅馬尼亞邊境時，機組人員接獲炸彈恐嚇，隨即依照安全程序決定改降索菲亞。

安全降落無人受傷