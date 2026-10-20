以色列飛奧地利客機疑接炸彈恐嚇　戰機護送下緊急降落保加利亞

奧地利航空（Austrian Airlines）一架從以色列特拉維夫飛往奧地利維也納的客機，在10月18日晚上飛行途中接獲炸彈恐嚇，緊急降落保加利亞首都索菲亞。機上共有51名乘客及6名機組人員，客機最後安全降落，所有乘客隨後下機，當局已展開安全檢查及調查。
涉事航班為奧地利航空OS82班機，機型為空中巴士A320。飛機原定從特拉維夫飛往維也納，飛行途中接近保加利亞與羅馬尼亞邊境時，機組人員接獲炸彈恐嚇，隨即依照安全程序決定改降索菲亞。
安全降落無人受傷
保加利亞交通部表示，機組人員通報威脅後，當局啟動應變程序，保加利亞空軍出動一架MiG-29戰鬥機升空，護送客機前往索菲亞機場。客機於當晚安全降落，未有人在事件中受傷。
客機降落後，機上乘客及機組人員全數撤離，相關單位隨即對飛機進行安全檢查，以確認是否存在爆炸品或其他危險物品。奧地利航空證實，航班確實遭到威脅。
保加利亞當局已成立危機應變小組，並由相關機關調查威脅來源及事件經過。目前航空公司尚未公開威脅內容，也未確認是否真的存在爆炸品。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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