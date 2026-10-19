法國示威｜巴黎騷亂持續名店遭洗劫 內政部承認數個城市失控 搶掠蔓延至意大利米蘭(有片)

法國示威失控變成騷亂搶掠，首都巴黎和各城市經放火搗亂和店舖被搶掠後，總統馬克龍發表全國講話，譴責暴力行為，呼籲國民冷靜團結，並承諾會將滋事搶掠者繩之於法。但巴黎周日晚(18日)再發生騷亂，法國內政部長努內茲周一(19日)承認在數個城市，警方失去控制能力。他指當局應對示威作準備時「未有預期」會爆發大規模騷亂。努內茲提出請辭，馬克龍未有接納。法國的搶掠騷亂周日更蔓延至意大利時裝之都米蘭，示威者向警員擲石頭，雙方爆發衝突，有人趁機搶掠並縱火。警員施放催淚氣體和用水炮驅散示威者。

法國示威｜巴黎店東：損失近100萬 逾2000商家受影響

網上片段可見，名牌聖羅蘭(YSL)於巴黎的店舖周日晚遭一批黑衣人搶掠，他們拿著贓物奔出店舖。一名巴黎店舖老闆向英國廣播公司(BBC)展示店舖的閉路電視，多人在其店內大肆搶掠，他估計損失逾10萬歐元(約88萬港元)。他表示，雖然有購買保險，但不是所有東西都有賠償，並指在巴黎生活多年，這是他擁有的一切。巴黎經過上周六(17日)全國示威演變成騷亂後，市面滿目瘡痍，部分店舖遭嚴重破壞，街上不少汽車被焚毀。有市民感心痛，有人則稱難度每次示威都要經歷這樣的事。另一大城市里昂也有店舖遭洗劫；有店主憤怒稱，搗亂的人都是「禽獸」，「我們看著他們搶掠，他們十分興奮」。法國工商會稱，逾2,000商家受上周六的騷亂直接影響，估計損失達數億歐元。