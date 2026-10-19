法國示威｜馬克龍與妻子只顧看Celine Dion演唱會被轟漠視民生 像法國大革命遭處決瑪麗皇后

法國上周六(17日)全國示威演變成法國現代最嚴重騷亂，震驚國際。即將卸任總統的馬克龍遭炮漠視民生，學生示威已持續數周，政府一直未有正視。而在爆發騷亂前夕、上周五晚(16日)他與妻子布麗吉特於巴黎觀看加拿大歌后Celine Dion演唱會，並被拍攝到聽著音樂手舞足蹈跳舞，在網上惹起眾怒。輿論甚至將馬克龍夫婦與法國國王路易十六的妻子瑪麗皇后(Marie Antoinette)相提並論，瑪麗華皇后在民不聊生情況下揮霍無度、過著奢華生活，沉迷舞會和時尚，被指激怒民眾引燃1789年法國大革命，最終被送上斷頭台處決。

巴黎北部一場示威集會的搞手在網上稱，馬克龍與布麗吉特行為像路易十六和瑪麗皇后，兩人於1789年法國大革命被處決，「他們似乎認為，所有事情都不成問題」。報道指，當然48歲的馬克龍與73歲的布麗吉特不會像路易十六夫婦被處決。馬克龍10年任期即將結束，也宣布不會參與明年總統選舉，並且退出政壇。有指他是跛腳鴨總統，似乎將今次騷亂的處理交給總理勒科爾尼負責。距離總統大選還有6個月，已宣布競選的反移民的極右派領袖馬琳勒龐(Marine Le Pen)，以及反資本主義的極左派領袖梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)藉這次騷亂批評馬克龍所屬的中間派陣營。馬琳勒龐指馬克龍政府精疲力竭、失去方向，除了說自己無力，似乎甚麼也做不了。梅朗雄批評政府令民眾生活倒退，團結了年輕人和工人。