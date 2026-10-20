台女遊日陳屍河口湖酒店 同房27歲台女涉持刀被捕

日本知名觀光勝地山梨縣富士河口湖町發生命案。一名跟團到日本的30多歲台灣女遊客，在昨日（10月19日）被發現陳屍酒店床上，身上染有血跡。警方隨後依《銃刀法》拘捕一名持菜刀的27歲台灣女子。

疑犯手持菜刀

綜合日本山梨電視台等當地媒體報道，一名跟團前往日本旅遊的30多歲台灣女子被酒店職員發現渾身是血、陳屍在入住的酒店客房床上，她身上有疑被刺傷的傷口。日本警方接獲報案後迅速展開調查，拘捕了一名持有刀刃12厘米菜刀的27歲台灣女子。