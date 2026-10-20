台女遊日陳屍河口湖酒店 同房27歲台女涉持刀被捕

日本知名觀光勝地山梨縣富士河口湖町發生命案。一名跟團到日本的30多歲台灣女遊客，在昨日（10月19日）被發現陳屍酒店床上，身上染有血跡。警方隨後依《銃刀法》拘捕一名持菜刀的27歲台灣女子。
疑犯手持菜刀
綜合日本山梨電視台等當地媒體報道，一名跟團前往日本旅遊的30多歲台灣女子被酒店職員發現渾身是血、陳屍在入住的酒店客房床上，她身上有疑被刺傷的傷口。日本警方接獲報案後迅速展開調查，拘捕了一名持有刀刃12厘米菜刀的27歲台灣女子。
該名死者參加了前往日本的台灣旅遊團，隨團入住位於山梨縣富士河口湖町的酒店。10月19日上午團體原定集合繼續行程，但該名女子遲遲未抵達集合地點。導遊察覺情況有異，請酒店職員查看，房門打開後，職員目睹女子倒臥在床上而且身上帶有大量血跡，隨即通報當地消防與警政單位。
救援人員趕抵現場後，確認該名女子已無生命跡象、當場死亡。日本警方隨即封鎖現場進行鑑識與採證。警方目前尚未公開涉案女子與死者是否為同行友人生前是否有爭執，正調查兩人關係、入出境紀錄以及案發當時的詳細過程，全案仍有待進一步調查釐清。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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